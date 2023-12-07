選舉看板被惡搞成獠牙鬼怪　南投游顥不報警...開心加碼畫

▲立委候選人游顥選舉看板遭塗鴉，反發揮幽默感把自己畫成西部牛仔。（圖／游顥競選團隊提供）

記者高堂堯／南投報導

國民黨南投縣第二選區立委候選人游顥於南投市設立的選舉看板，5日傳出被亂塗鴉破壞的情形；游顥得知後並未報警，反而動手將競選海報上自己的肖像畫成「西部牛仔」、PO上社群，希望以幽默感緩解選舉緊張氣氛，也讓大批網友和支持者笑翻，直稱身材壯碩的他：「肚量真的不是一般的『小』！」

游顥競選辦公室幹部當天上午回報，在南投市彰南路一段附近發現看板被毀損，游顥的肖像在額頭上被寫上「王」字、塗花雙眼並流血、畫成紅鼻子、嘴長獠牙還吐出長舌；游顥指出，從政路上從來不乏被抹黑、抹紅、人身攻擊的機會，也做好心理準備，看到看板被塗鴉成這樣，既好氣又好笑，還有一點點的無奈。

▲立委候選人游顥選舉看板遭塗鴉。（圖／游顥競選團隊提供）

游顥隨後在社群平台臉書發文，說中午突然接到好多朋友的電話、訊息，指看到其看板被塗鴉破壞、相當憤怒，游同時卻貼出另一張自己的創作塗鴉：將競選文宣上的自己加上西部牛仔帽、披肩，變身「荒野大鏢客」；游顥表示：「看到自己被塗鴉，自己也來畫一張試試看，讓大家在緊張選舉氣氛下，輕鬆一下！」

▲立委候選人游顥把競選海報上的自己加上牛仔帽、披肩。（圖／游顥競選團隊提供）

不過游顥也強調，每一分競選經費都是鄉親捐給他的辛苦錢、得來不易，也心疼競選夥伴們辛苦設計的看板被塗改毀損，因此呼籲選民在選舉期間保持理性，不管喜不喜歡某位候選人，都不要破壞任何宣傳物。網友也紛紛留言回應：「小不忍則亂大謀」、「原諒小人代表我們的肚量」、「他的『肚量』真的不是一般的小啊~~哈哈哈」、「畫的人可能還在過萬聖節，顥哥大氣，加油！」

民進黨南投縣第二選區立委候選人蔡培慧陣營於南投市中興新村掛出的競選布條文宣，在11月中旬也曾傳出遭毀損割破；蔡培慧在第一時間即報警，警方循線逮捕一名年輕人，對方稱因抽菸好玩才以菸頭戳損布條，並無政治目的。