神秘客評比連年滿分！遠通奪2023連鎖業奧斯卡6座大獎

▲遠通電收奪2023連鎖業奧斯卡6座大獎。（圖／遠通電收）

記者李姿慧／台北報導

有「台灣連鎖業奧斯卡金像獎」美譽的全國商店優良店長表揚、傑出店長選拔今(6)日揭曉，遠通電收勇奪6座大獎，其中石碇門市店長沈憶玟一舉囊括「傑出店長獎」及1座象徵神秘客評比滿分的「服務品質優異獎」，沈憶玟說，為做到一百分曾參加神秘客稽核員訓練，如今獲得肯定感到欣慰。

此外，今年也表揚183位優良店長，遠通電收東山門市陳怡庄、關廟北門市戴宜庭、清水門市戴聖慧及台中門市王璽婷則獲頒「優良店長獎」。另優良店長中只有6位能通過SGS專業神秘客評比滿分獲頒「服務品質優異獎」，遠通電收石碇門市店長沈憶玟則一舉囊括「傑出店長獎」及1座象徵神秘客評比滿分的「服務品質優異獎」。

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沈憶玟表示，為帶領門市同仁將服務做到一百分，親自參與SGS Qualicert PSMA專家神秘客稽核員訓練課程，以及SGS ISO 10002客訴管理指南說明與實務訓練課取得雙項認證，能夠將所學實際運用在門市管理和每一位客戶身上且獲得肯定，感到非常欣慰。

▲遠通電收奪2023連鎖業奧斯卡6座大獎。（圖／遠通電收）

遠通電收表示，遠通自2018年參賽，希望透過選拔帶給用路人專業且有溫度的服務，至今已成就7座傑出店長獎、7座服務品質優異獎及28座優良店長獎，得獎紀錄未曾中斷，顯示服務維持高水平。

遠通也指出，遠通攜手政府成就台灣國道ETC全民服務數位轉型，以用路人行車需求為核心，精進ETC服務，結合遠創智慧uTagGo以數位科技積極經營「車生態圈」，除停車服務，透過異業結盟推出購車、保修、保險與購物優惠等多元、個人化行車服務，並推廣通行費電子帳單、eTag自動儲值、停車扣繳和uTagGo App自助查詢扣款紀錄等全面防制詐騙，連年獲頒「服務品質優異獎」。