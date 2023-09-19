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「公路獎」得主揭曉！國4豐潭段、南橫寶來一橋奪傑出工程首獎

▲▼國道4號潭子段潭子交流道工程,國4。（圖／高公局）

▲國道4號潭子段潭子交流道工程。（圖／高公局）

記者李姿慧／台北報導

有公路界奧斯卡之稱的「公路獎」9月22日登場，其中短短10多分鐘車程、高公局歷經11年規劃興建的「國道4號台中環線豐原潭子段潭子交流道」、以及公路局歷經1,036天與天搏路、南橫復建最重要一哩路的「台20線寶來一橋」，雙雙奪下傑出工程第一名。

今年由高公局主辦的「金路心、連結共好行」第24屆金路獎頒獎典禮，9月22日登場，得獎單位皆為交通英雄和菁英翹楚，今年頒發獎項共有6大類、53個獲獎機關及單位。其中榮獲本屆的傑出工程第一名共有兩名，分別為「國道4號台中環線豐原潭子段第C714標潭子交流道工程」及「台20線78K+500寶來一橋改建工程」。

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高公局副局長彭煥儒表示，為紓解中部塞車，「國道4號台中環線豐原潭子段潭子交流道」工程106年12月開始興建，工程最大特色為以用地最小化，資源最適化包括懸臂工作車達22部施工，克服疫情嚴峻、普遍缺工缺料困境，如期如質完工。

▲▼國道4號潭子段潭子交流道工程,國4。（圖／高公局）

▲國道4號潭子段潭子交流道工程。（圖／高公局）

高公局指出，「國道4號台中環線豐原潭子段潭子交流道」耗資305億元經費，從規劃到興建歷時11年，全長11公里，今年全線通車，圈起大台中環狀公路網，成中部關鍵路網，紓解國1壅塞。

國4豐潭段開山闢土打通台中市區和東側山城之間途徑，施工面臨三義斷層、地形落差、民屋聚落等施工困難，避開社區採S型路網，出現8%大超高、4%大縱波，更採全台最大懸臂工作車施工，為國內最高等級道路，支撐墊更加高至150公分增加耐震度，短短10多分鐘車程，需要投入相當多努力。

另也奪下傑出工程第一名的「台20線寶來一橋」是通往寶來溫泉及桃源地區部落重要通道。改建前，因淤積嚴重通水斷面嚴重不足，近年常因颱風豪雨溪水暴漲而封橋，造成當地部落民眾通行受阻，重創產業發展，在公路局南區養護工程分局歷經1,036天的努力下，雖遭遇梅雨及水災重創工區，淹沒工區設施，在克服萬難勇於任事與天搏路下，終於在111年4月3日開放新橋通車，為當地注入一股活力，也奠定南橫公路全線通車之基石。

▲▼台20線南橫公路寶來一橋。（圖／公路局）

▲台20線南橫公路寶來一橋。（圖／公路局）

交通部公路局南區養護工程分局副分局長王慶雄表示，「台20線寶來一橋」是一座華麗轉身的橋梁，位南橫西端，民國59年第一代是吊橋，之後歷經水泥橋和橋梁，如今已是第四代改建。

王慶雄指出，民國98年莫拉克風災2天內降下3千毫米雨量，重創南橫公路，迫使橋梁只要逢大雨攻擊橋面板就採預警性封閉，同仁守護這橋梁10多年，沒有人員傷亡，也曾穿鐵衣強化，並推動改建，採取高橋墩，離河道30公尺，為避開土石流攻擊則減少落墩大跨徑，僅採3墩，並截彎取直，增加安全性。

王慶雄表示，寶來一橋為甲仙工務段自辦監造，省下3千萬元委外監造經費，並與地方廠商合作，培養在地民眾一技之長，並克服缺工缺料困境，讓橋梁提早通車。

▼台20線南橫公路寶來一橋。（圖／公路局）

▲▼台20線南橫公路寶來一橋。（圖／公路局）

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