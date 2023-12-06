連打6通電話嗆警「副所長吃屎、釘孤支」　桃園男判拘40天

▲張姓男子去年11月間酒後鬧事被龜山警方偵辦妨害公務，事後竟於90分鐘內連續6次打電話幹譙員警。（圖／翻攝自googlemap）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市張姓男子去年11月因酒後鬧事遭龜山警方依妨害公務罪嫌拘捕，張男懷恨在心事後在短短90分鐘內連續打電話給龜山警分局大華派出所，向值班員警連續以不堪字眼辱罵，還揚言要與員警「釘孤支」；桃園地院審理時，張男坦承犯行，辯稱酒後失言，法官根據警方提供電話錄音檔案等證據，審結依侮辱公務員罪，處拘役40日，得易科罰金，還可上訴。

檢警調查，52歲的張姓男子去年11月間因酒醉鬧事，龜山警分局大華派出所員警到場處理時，張男當場辱罵員警，警方依妨害公罪嫌拘捕到案並移送桃園地檢署偵辦，但事後張男心有不甘，於同年月2日晚間7時許起，打電話至龜山警分局大華派出所，向值班員警辱罵「你們這些畜生、叫你們副所長吃大便！吃屎、我倆來釘孤支」等不堪言詞，隨後又連續5次撥打電話侮辱不同的值班員警，員警將電話紀錄錄音後函送桃園地檢署偵辦，桃檢複訊後依妨害公罪嫌聲請簡易判決處刑。

桃園地院審理時，張男坦承犯行，但辯稱是酒後失言，因之前龜山警方辦案時刻意以妨害公務辦他，因心生不滿才打電話抱怨等語；龜山警方則提出張男之嫌多次在轄區店家酒後鬧事，員警到場勸阻無效，張男還對員警企圖動粗才依妨害公務罪嫌移送偵辦等紀錄，警方更提供張男打電話錄音檔、譯文與職務報告等佐證，法官認為犯行明確。

法官審酌，被告張男於密接時間內對依法執行職務警員當場侮辱，妨害國家公務之執行，被告明知警員依法執行職務之公務員，竟於警方執行勤務之過程中，恣意出言侮辱，漠視國家公權力之執行，損及公務機關執行職務之嚴正性，考量被告犯後坦承犯行之，審結依侮辱公務員罪，處拘役40日，得易科罰金，本案仍可上訴。