美休假機師差點害墜機！搭機竟想「關掉飛機引擎」　遭控84項罪名

▲休假機長搭乘飛機進入駕駛艙，卻試圖關閉飛機引擎，差點釀成飛安事故。（示意圖／CFP）

記者張寧倢／編譯

美國阿拉斯加航空公司（Alaska Airlines）44歲機師愛默生（Joseph David Emerson）在10月22日休假時搭上了一架飛往舊金山的航班，卻在途中試圖啟動緊急系統來關閉飛機引擎，幸好當班機師及時阻止，才沒有發生悲劇。如今他面臨多達84項指控。

根據華盛頓郵報報導，奧勒岡州蒙諾瑪郡（Multnomah County）一個大陪審團4日對愛默生提出83項魯莽危害他人輕罪，與一項危及飛機安全的重罪，但裁定取消他最初被指控的其餘83項謀殺未遂重罪。

報導指出，愛默生10月22日搭上由阿拉斯加航空旗下子公司Horizon Air營運的航班飛往舊金山，當時他坐在駕駛艙的可收折座椅上，但途中試圖啟動緊急系統來關閉飛機的引擎，最終被其他機師阻止，航班改降落於波特蘭國際機場，愛默生落地後遭到拘留，事件並無人員傷亡。

愛默生告訴警方，他當時以為自己在做夢，嘗試清醒過來的時候，他試圖抓住啟動飛機滅火系統的兩個把手。愛默生還告訴調查人員，他一直在對抗憂鬱症，48小時前服用了迷幻蘑菇，而且登機前已40個小時沒有睡覺。報導稱，他將於7日被傳訊。

愛默生的律師發布聲明表示，愛默生沒有犯罪或傷人意圖，他們對於當事人仍然面臨多項指控感到失望，「簡單地說，愛默生機師以為他是在做夢，他的行為是為了從夢中醒來，回到家人身邊。」

報導補充，此事件促使外界呼籲美國聯邦航空總署（FAA）重新審視評估飛行員心理健康的系統。美國國家運輸安全委員會（NTSB）計畫於6日召開一次關於飛行員心理健康的峰會。FAA要求飛行員根據年齡和飛行工作類型每6個月到5年接受一次體檢，而愛默生前一次體檢是在9月份。