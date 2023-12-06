寒夜中央球場打籃球　40歲陽光男突休克倒地...送醫搶救中

▲中央球場昨天傳出一名40歲男子打球到一半休克倒地，現場卻找不到AED。（示意圖，非當事人／台中市府提供）



記者游瓊華、白珈陽／台中報導

台中中央球場是全國最大戶外運動場，佔地1.3萬坪，9月開幕受到不少民眾喜愛。但昨（5）日晚間驚傳意外，一名40歲林姓男性在中央球場打球時突然休克倒地，但現場卻找不到「自動體外心臟電擊去顫器（AED）」，救護人員到場趕緊進行CPR，並緊急將他送往中國附醫搶救，目前人在加護病房救治中。

據悉，林男疑似因打球太冷心跳停止昏倒，還撞到頭部，不僅心肌梗塞還有一點腦出血，目前人在加護病房救治中。

台中市議員楊大鋐今天在台中市議會質詢時爆料，中央球場昨天晚間8點40分左右發生事故，現場不僅找不到AED，而委外廠商也是事後才發現，顯然場地管理不周，要求運動局加強督導。據悉，男子倒地地點靠近凱旋七街，但AED卻是設置在球場另一側、敦化路上的貨櫃屋。

▲市議員楊大鋐今天邀集運動局、衛生局到場會勘。（圖／市議員楊大鋐提供）



楊大鋐表示，中央球場總面積1.3萬坪、約4.3公頃、幅員非常廣闊但AED卻只有一台，且設置位置距離球場偏遠、在凱旋路靠敦化路一側的貨櫃屋，也沒有明顯標示。

楊大鋐透露，今天上午他火速邀請運動局、衛生局辦理現勘，改善中央球場AED設置問題。楊大鋐強調，目前依公共場所必要緊急救護設備管理辦法，未有明確規範多大面積得設置幾部AED，考量中央球場幅員廣闊，他請運動局、衛生局回去研議是否需視場地面積增設AED，並請運動局在中央球場重要出入口增設平面圖，明確標示AED設置位置。