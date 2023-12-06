與中國「對話的門永遠開」　蕭美琴：有實力才能建構對話基礎

▲民進黨副總統參選人蕭美琴。（圖／記者呂佳賢攝）



記者陳家祥／台北報導

2024年總統大選進入倒數階段，民進黨副總統參選人蕭美琴返台後連續多日接受媒體專訪，展現空戰實力。蕭美琴日前接受名嘴王時齊的專訪在6日播出，針對敏感的兩岸關係，蕭說，「對話的門永遠都是開的」，只是在對話的同時，要有實力才叫對話，沒有實力對話是很不對等，還需要讓更多國人理解到，有實力國家才會安全，才能建構對話基礎。

對於和中國互動、以及國民黨質疑民進黨無法與中國對話，蕭美琴說，「我覺得我們對話的門永遠都是開的」，只是在對話的同時，要有實力才叫對話，沒有實力對話是很不對等。

蕭美琴提到，在建構實力的過程中，在野黨會有不同意見，包含國艦國造，台灣好不容易有自己的潛艦，有自己開發的國防能量外、同時也尋求別的國家支持，但在野黨卻有不同意見。她直言，還需要讓更多國人理解到，有實力國家才會安全，才能建構對話基礎。

此外，每逢選舉台灣都會面臨中國「介選」的問題，近來中國的介選手段被形容是「北風變太陽」，從過去的武嚇改為招待旅遊。對此，蕭美琴說，各式介選手段令人擔心，台灣可能是中國認知作戰的實驗場域，歐洲很多國家也是俄羅斯認知作戰的實驗場域，「我們沒有選擇，就是要以民主，及民間創新技術，不斷精進、改良、因應」。

蕭美琴直言，相信未來還會有很多想像不到的挑戰出現，台灣必須有警覺性，「這場選戰已經不是三組人馬，還有龐大的對岸國家機器」；此外，美國也一直在避免讓對岸找到藉口介選，同時也不能讓台灣人誤以為美國也在干預選戰。