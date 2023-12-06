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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

網路政論攻綠營桃色、住豪宅　黃揚明質疑潘孟安租屋不符市場行情

▲▼網路政論節目《52真信社》5日節目內容聚焦在民進黨近期各項爭議。（圖／翻攝52真信社YT）

▲網路政論節目《52真信社》5日節目內容聚焦在民進黨近期各項爭議。（圖／翻攝52真信社YT）

政治中心／綜合報導

網路政論節目《52真信社》5日聚焦民進黨近日的各項爭議，由節目主持人林裕豐、立委參選人游智彬與資深媒體人黃揚明共同討論，內容談及民進黨內的桃色緋聞，以及民進黨總統參選人賴清德的輔選大將潘孟安的加熱菸、租豪宅等議題。

《52真信社》於5日播出的最新節目內容，火力集中在民進黨近來的各項爭議，包括賴清德的輔選大將潘孟安，居住在一棟價值五千萬的豪宅。在節目中，主持人與來賓討論，是否有財團在背後支持，黃揚明就質疑，潘孟安似乎是那一棟豪宅的唯一租客，且民進黨立委林楚茵夫婦也住在同一棟社區；另外，節目也談及民進黨立委趙天麟、民進黨發言人張志豪、民進黨前組織部主任林正鴻涉及的桃色緋聞。

對於《52真信社》節目中，所談過的民進黨桃色風波，點出本來要競選連任的趙天麟，10年前婚內出軌大陸女子，所引爆的國安疑慮，他最終選擇退選，並強調非常願意接受調查；另外，同樣已婚的林正鴻則是被爆出進出酒店的照片，火速請辭獲准。對此，民進黨主席、總統參選人賴清德則表示，民進黨一定要採取有別於其他政黨更高的標準，「林正鴻已經提出辭呈，我也准辭，我也希望林正鴻能深切反省改進」。

▼民進黨立委趙天麟先前深陷桃色風波，因涉及國安疑慮，最終退出立委選舉。 （資料照／記者屠惠剛攝）

▲▼趙天麟 外交國防委員會審查國防部預算 趙天麟露面。（圖／記者屠惠剛攝）

此外，《52真信社》節目也提到，陸委會副主委梁文傑被跟拍，發現他因前往招待所參加新潮流聚會惹議，更被拍到在外吸食加熱菸。

不過，梁文傑當時已對外澄清，絕無和女性不當接觸，梁文傑的妻子、民進黨立委林楚茵則表示，該照片是移花接木，她當然完全信任先生，也希望他趕快戒菸，

《52真信社》節目同時也提及潘孟安，提到他跟梁文傑一起吸食加熱菸，又被發現長期入住綠能廠商「力能能源科技」董事長楊宗名下豪宅力麒御品，一戶至少要價5000萬左右。

對此，賴清德競總發言人陳世凱則是出示租約及每月匯款單予以回應，強調潘孟安就跟中南部上台北打拚的年輕人一樣，他目前與1名助理居住在該處，3房1廳每月租金新台幣6萬多元，符合591網站顯示的周邊租金行情。

不過，黃揚明在節目中表示，在那個豪宅地段，一個月6萬元的租金實在不符合租金市場行情，且潘孟安似乎是那一棟豪宅的唯一租客，而「力能能源科技」背後的力量讓人想到當時潘孟安時任屏東縣長時，力麗集團旗下力麒建設的子公司天方能源、力能能源，也在屏東發展光電，與潘孟安有一定關係。

▼賴清德競選總幹事潘孟安，成為在野黨攻擊目標，近日遭到強攻吸食加熱菸以及租屋議題。（資料照／記者呂晏慈攝）

▲▼賴清德競選總幹事潘孟安。（圖／記者呂晏慈攝）

而針對加熱菸，《52真信社》節目中也討論到，目前有幾家進口商正在排隊等待健康風險評估的審查，但之前就有立法委員在質詢中揭露了一個怪象，明明都還沒有通過可以進口，但卻連續4個月有數億元的加熱菸進到台灣，並被存放在海關倉庫中。該節目質疑，是否已經「喬好了」，讓菸商大膽先進口「備貨」，完全不顧審查的實質意義，只想黑箱快速通過。

近來有部分團體希望政府盡快審查，並將加熱菸的開放和菸捐收入結合在一起。《52真信社》主持人林裕豐則強調，加熱菸政策直接關係到公共健康，因此需要透明度和公正性。政府應該聆聽不同的聲音，確保政策執行過程公平公正，以維護公眾的身體健康。

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