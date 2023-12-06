女租客控房東騷擾！飆警過程曝光　網見「辣妹子」顏值狂歪樓

記者黃宥寧／台北報導

顏值即正義？孫姓女子以每月8500元於北市士林區租套房，但25歲黃姓房東疑不斷騷擾，甚至叫她起床等，她不堪其擾報警處理。警方到場後，孫女情緒失控飆罵員警，一旁房東將過程錄下PO上網，並稱想拿錢請對方搬走，不知道該怎麼辦，但女租客的高顏值，卻意外讓網友紛紛歪樓說「東北辣妹子嗎」、「好漂亮皮膚超好」。

▲北市士林區黃姓房東控孫姓女租客不願搬家，反而叫警方到場處理。（圖／記者黃宥寧翻攝）

黃姓房東於《爆料公社公開版》放上孫姓女房客影片並說：奉勸大家不要把房子租給中國人，真的很討厭，給他錢要她搬離都不肯，警察也是他叫的，我從來沒叫過，就把警察找來罵，哎，只能慢慢等訴訟流程了。

影片中，身穿灰色上衣臉蛋姣好的32歲孫姓女子，拉高分貝對著員警不斷罵：「我剛剛怎麼了我替自己申冤，兇我幹嘛，警察是維護公道」，警察也試圖耐著性子安撫對方，而一旁男租客也上前想將激動的孫女帶開避免劇烈衝突發生。

▲警方前往處理黃姓房東與孫姓女租客糾紛。（圖／記者黃宥寧翻攝）

但女房客顏值太出眾，一度歪樓讓網友紛紛留言說，「長的挺美的」、「這女的兇了點，但蠻正的，重點沒有美肌」甚至也有人留言「沒前因後果, 本po只有滿滿的岐視」。

對此，文林派出所表示本月4日晚間8時許，接獲福林路某處有吵架糾紛，經警到場後，發現女租客與男房東因租賃房屋問題發生爭吵，黃男想請孫女搬走，但孫女不肯，因此才爆發衝突，所幸經警方在場安撫與溝通，才讓雙方停止爭吵。

翌日，孫女也赴派出所報案，表示房東自行更換鎖頭，影響其生活起居，欲對黃姓房東提出強制、恐嚇等告訴，警方也依法受理函送地檢署偵辦。

據悉，孫姓女子今年8月帶著女兒承租該套房，但黃姓房東疑開始一連串騷擾，叫起床要求陪伴等等，但如今各說各話，至於真相是什麼，還有待司法進一步釐清。