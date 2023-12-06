　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

女租客控房東騷擾！飆警過程曝光　網見「辣妹子」顏值狂歪樓

記者黃宥寧／台北報導

顏值即正義？孫姓女子以每月8500元於北市士林區租套房，但25歲黃姓房東疑不斷騷擾，甚至叫她起床等，她不堪其擾報警處理。警方到場後，孫女情緒失控飆罵員警，一旁房東將過程錄下PO上網，並稱想拿錢請對方搬走，不知道該怎麼辦，但女租客的高顏值，卻意外讓網友紛紛歪樓說「東北辣妹子嗎」、「好漂亮皮膚超好」。

▲台北市士林區租客糾紛。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲北市士林區黃姓房東控孫姓女租客不願搬家，反而叫警方到場處理。（圖／記者黃宥寧翻攝）

黃姓房東於《爆料公社公開版》放上孫姓女房客影片並說：奉勸大家不要把房子租給中國人，真的很討厭，給他錢要她搬離都不肯，警察也是他叫的，我從來沒叫過，就把警察找來罵，哎，只能慢慢等訴訟流程了。

影片中，身穿灰色上衣臉蛋姣好的32歲孫姓女子，拉高分貝對著員警不斷罵：「我剛剛怎麼了我替自己申冤，兇我幹嘛，警察是維護公道」，警察也試圖耐著性子安撫對方，而一旁男租客也上前想將激動的孫女帶開避免劇烈衝突發生。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲警方前往處理黃姓房東與孫姓女租客糾紛。（圖／記者黃宥寧翻攝）

但女房客顏值太出眾，一度歪樓讓網友紛紛留言說，「長的挺美的」、「這女的兇了點，但蠻正的，重點沒有美肌」甚至也有人留言「沒前因後果, 本po只有滿滿的岐視」。

對此，文林派出所表示本月4日晚間8時許，接獲福林路某處有吵架糾紛，經警到場後，發現女租客與男房東因租賃房屋問題發生爭吵，黃男想請孫女搬走，但孫女不肯，因此才爆發衝突，所幸經警方在場安撫與溝通，才讓雙方停止爭吵。

翌日，孫女也赴派出所報案，表示房東自行更換鎖頭，影響其生活起居，欲對黃姓房東提出強制、恐嚇等告訴，警方也依法受理函送地檢署偵辦。

據悉，孫姓女子今年8月帶著女兒承租該套房，但黃姓房東疑開始一連串騷擾，叫起床要求陪伴等等，但如今各說各話，至於真相是什麼，還有待司法進一步釐清。

ET快訊
女醫啪啪小王「每次都叫到老公不行」　不戴套下場慘了
男童遭勒脖快窒息！　老師還在滑手機
「避孕避一半」快…才戴！楊晨熙懷孕嚇到　Melody狂勸：不
快訊／美軍機P-8A由北向南航經台灣海峽
賣球賽黃牛票最重罰50倍！立院初審通過　程式搶票判3年徒刑
「南台灣小姑娘」消失7年近況曝！　罹病大哭：已做好最壞打算
快訊／火勢延燒！小四童受困3F　救出無呼吸心跳
快訊／撞球之子楊清順過世　享年45歲
快訊／韓國19比1扣倒巴勒斯坦　分組第二闖超級循環賽

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

寒夜中央球場打籃球　30歲陽光男突休克倒地...送醫搶救中

女牙醫啪啪小王「每次都叫到老公不行」　夫見鹹濕對話怒告

雲林斗六社區清晨大火　2車庫、5輛汽機車燒毀

新北小客車違規左轉　2機車同步撞上！1騎士彈飛摔斷腿

新北永安大橋女駕駛突右切！廂型車撞上噴機車道...騎士慘塞車底

三寶嬤機車騎上人行道！為閃路人衝進診所大門　驚險畫面曝

快訊／新北汐止疑瓦斯外洩！人孔蓋狂飄出瓦斯味　警消封路戒備

賊屋頂鑿洞扮蜘蛛人空降！爽偷愛馬仕、現金...士林警火速逮人

快訊／台東電器行火警！小四童受困3F「救出無呼吸心跳」搶救中

混血幼兒讓海關分不清！墨西哥前夫偷帶孩子　冒用護照飛離台灣

統神噴Toyz！館長反應曝　看直播笑：還能跳...靈活

路上遇妹子想搭訕認識　他遭低音嗆：我查埔啦

失火畫面曝！家樂福烈焰狂竄「頻傳爆炸聲」　2店員原地看傻

橘貓聽媽熱情唱歌秒變臉　張嘴露厭世表情：放過我

4歲韓國娃首次吃台式早餐　愛上肉包、蛋餅萌喊：還要

賓士喵去針灸竟遇失散多年兄弟　露同款「傻眼貓咪臉」：複製貓？

失控！Toyz任電競大賞頒獎人　統神得獎上台罵「販毒狗」離席

逃逸移工被攔...帶警回家抓人　不願讓閨蜜孤單「一起回印尼」

曾之喬爆情淡辰亦儒：還是很相愛！　近3年陷低潮「那是一份禮物」

以軍「引爆哈瑪斯法院」秒夷平　下令加薩南部16.7萬人撤離

寒夜中央球場打籃球　30歲陽光男突休克倒地...送醫搶救中

女牙醫啪啪小王「每次都叫到老公不行」　夫見鹹濕對話怒告

雲林斗六社區清晨大火　2車庫、5輛汽機車燒毀

新北小客車違規左轉　2機車同步撞上！1騎士彈飛摔斷腿

新北永安大橋女駕駛突右切！廂型車撞上噴機車道...騎士慘塞車底

三寶嬤機車騎上人行道！為閃路人衝進診所大門　驚險畫面曝

快訊／新北汐止疑瓦斯外洩！人孔蓋狂飄出瓦斯味　警消封路戒備

賊屋頂鑿洞扮蜘蛛人空降！爽偷愛馬仕、現金...士林警火速逮人

快訊／台東電器行火警！小四童受困3F「救出無呼吸心跳」搶救中

混血幼兒讓海關分不清！墨西哥前夫偷帶孩子　冒用護照飛離台灣

台八女神被前男友拍裸照！　他追求遭媽阻攔嗆「沒操觀念」

大谷翔平是英雄！日小學生「崇拜的人」排名出爐　爸爸地位不保

寒夜中央球場打籃球　30歲陽光男突休克倒地...送醫搶救中

女牙醫啪啪小王「每次都叫到老公不行」　夫見鹹濕對話怒告

安親班「14天收費8500元」　他嘆：沒錢不要生小孩！一票反讚便宜

身分證拿出來！「2縣市居民」5折爽玩樂園　地址中2字只要450元

聯電11月營收187.9億元、年減16.67%　寫近半年低點

徐若熙「真的很棒」　韓國捕手敲雙安：不要有太多雜念

安縵最新品牌「Janu Tokyo」明年3月開！飯店亮點搶先看　一晚3萬起

最低工資法終於露曙光　許銘春：盼獲朝野支持、早日通過

鸚鵡想跟出門狂跳上身　飼主見偷渡崩潰翻白眼

社會熱門新聞

快訊／Toyz賣大麻煙彈二審結果出爐

失婚女酒醉被性侵！醒來「內褲卡臀部」下面痛

遭3屁孩噴殺蟲劑燒了…家樂福中原店首發聲：請期待！

Toyz敲爛冠軍戒指聽佛經　毒品罪二審今宣判

18歲女被搭訕灌醉　醒來初夜沒了

長腿熱褲妹揪男友半夜做壞事　第3次下場慘了

高雄警帶槍跟老婆開直播　蹺班回家洗碗曬恩愛

正妹超商實習遇色老闆　倉庫遭銬脫衣摸胸

小貨車追撞險變肉餅　警驚嚇：心臟要停了

遭吳宗憲嗆落選　永和前里長當選無效案勝訴

被統神嗆「販毒狗」　Toyz毒品案二審今宣判

Toyz上訴失敗理由曝　運輸又販賣不得緩刑

女租客控房東騷擾　網見「辣妹子」顏值狂歪樓

即／新北女社區高樓墜樓　當場死亡

更多熱門

相關新聞

招待60人赴大陸旅遊　3人聲押

招待60人赴大陸旅遊　3人聲押

橋頭地檢署接獲線報，台灣新住民關懷協會、中華人民黨等親中團體從今年初起，疑似接受中共國台辦的指示，在台灣延攬60名地方人士到大陸接受旅遊招待，並趁機宣傳「兩岸一家親」、「和平統戰」等思想，並支持特定總統候選人，檢方在5日發動搜索，約談35人到案。檢察官偵訊後，依違反《反滲透法》等罪嫌，將周姓等3名嫌犯向法院聲請羈押，另1人以15萬元交保。

反間諜法嚇跑外資　大陸國安部否認並稱遭打壓

反間諜法嚇跑外資　大陸國安部否認並稱遭打壓

蔡英文稱我們不要香港式和平　大陸：台獨意味著戰爭

蔡英文稱我們不要香港式和平　大陸：台獨意味著戰爭

小貨車追撞情侶害死20歲女　肇事駕駛判7月

小貨車追撞情侶害死20歲女　肇事駕駛判7月

丁薛祥任「習近平特別代表」出席COP28 唯一見的民間友人是比爾蓋茲

丁薛祥任「習近平特別代表」出席COP28 唯一見的民間友人是比爾蓋茲

關鍵字：

女租客士林大陸房客強制

讀者迴響

熱門新聞

唐禹哲棄11年元配「辦完婚宴拒登記」！閨蜜掀黑幕開轟

即／Toyz砸爛冠軍戒指：統神是對的

快訊／「撞球之子」楊清順離世！　享年45歲

孕婦血崩一夜死了3次！名醫衝開刀房見1幕心碎

快訊／BLACKPINK正式續簽團體約！

超哥領1000萬買麥拉倫交車秒轉售

結婚7年「愛愛沒成功過」！他試怕了…妻淚：去娶個正常的

快訊／Toyz賣大麻煙彈二審結果出爐

兒子變兄弟！養兒18年驚覺「生父是阿公」3寶爸崩潰

她國小遭排擠「只有你願意坐我旁邊」　長大後現世報來了

路邊「前戲做到滿」！正妹腿伸進陳奕胯下

開車加油「發票中1000萬」！　獎落2縣市

超商今天美式、拿鐵買6送6！

失婚女酒醉被性侵！醒來「內褲卡臀部」下面痛

擁百萬JJ罩杯圓球奶！AV女優驚傳死亡

更多

最夯影音

更多
統神噴Toyz！館長反應曝　看直播笑：還能跳...靈活

統神噴Toyz！館長反應曝　看直播笑：還能跳...靈活
路上遇妹子想搭訕認識　他遭低音嗆：我查埔啦

路上遇妹子想搭訕認識　他遭低音嗆：我查埔啦

失火畫面曝！家樂福烈焰狂竄「頻傳爆炸聲」　2店員原地看傻

失火畫面曝！家樂福烈焰狂竄「頻傳爆炸聲」　2店員原地看傻

橘貓聽媽熱情唱歌秒變臉　張嘴露厭世表情：放過我

橘貓聽媽熱情唱歌秒變臉　張嘴露厭世表情：放過我

4歲韓國娃首次吃台式早餐　愛上肉包、蛋餅萌喊：還要

4歲韓國娃首次吃台式早餐　愛上肉包、蛋餅萌喊：還要

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

【免費的最香】送你去投籃

【免費的最香】送你去投籃

台北車站K區地下街，周周免費投籃去，再抽驚喜好禮

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面