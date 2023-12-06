　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

反間諜法嚇跑外資　大陸國安部否認並稱遭打壓

▲大陸新修訂完成的《反間諜法》於2023年7月1日正式實施。（圖／CFP）

▲大陸新修訂完成的《反間諜法》於2023年7月1日正式實施。（圖／CFP）

文／中央社

中國今年實施新修訂的「反間諜法」，不少外國企業喊停中國業務，外界認為此法嚇跑外資，中國國安部今天反駁對外資造成寒蟬效應，並指美國利用經濟間諜法打壓國際競爭對手。

中國國安部微信公眾號今日發布反間諜法「破壞營商環境的4大謬誤（上）」文章，指外界惡意攻擊抹黑，渲染在中國正常商業活動可能被當作間諜行為。

這篇上集文章先公布4大謬誤中的2項，包括反間諜法惡化經商環境，會對外企投資造成寒蟬效應、將商業數據視為國家秘密，對正常獲取商業訊息的行為可能被當作間諜活動。

文章以商務部數據為例，今年前10月全中國新設立外商投資企業4萬1947家，年增32.1%，另今年新增貨運航線180條，其中歐美和亞洲航線超過一半；中歐班列共發車1萬4562列、運送貨物157.9萬貨櫃，年增分別6%和9%。

國安部稱以上數據，既是外商在中國投資興業堅定信心的體現，也是中國經濟長期向好的最佳證明，並指世界各國依法維護國家安全，既是通行做法，也是正當之舉。炒作反間諜法破壞營商環境、加速經濟脫鉤，純屬「歪理邪說」、「顛倒黑白」。

其次，中國聲稱反間諜法打擊的是極少數危害國家安全的間諜行為，不針對正常商業活動，不會對外企合法投資經營造成任何影響。將中國執法部門依法調查間諜違法犯罪活動稱為打擊外資企業，是偷換概念、強盜邏輯。

文章進一步說明，中國保守國家秘密法中，列舉的7類國家秘密事項並不包括商業秘密，反間諜法規定的6類間諜行為更不涉及正常獲取商業訊息，將國家秘密和商業秘密混為一談，將商業活動和間諜行為強行掛鉤，是別用有心、混淆視聽。

文章反指美國1996年公布的經濟間諜法中，將盜竊商業秘密作為一種間諜犯罪，規定最高10年監禁、500萬美元等，稱美國濫用該法打壓國際競爭對手，近年來更是羅織罪名、捏造證據，連續炮製數十起所謂中國經濟間諜案。

中國今年發生多例突擊搜查外資公司及拘留員工事件，包括3月美國企業盡職調查業者美思明智集團（Mintz Group）北京辦事處員工被拘留，接著貝恩公司（Bain & Company）上海辦事處被突擊搜查，其後國際專業諮詢公司凱盛融英（Capvision）也遭突擊搜查。

美國之音近日報導，今年第三季，外商在中國投資出現118億美元的赤字，這是自1998年有紀錄以來的第一次；而外資離開中國後流向了東南亞。

除外國資金離開中國，今年以來不少美企撤離中國，例如美國獨立性科技及市場研究公司弗雷斯特研究公司（Forrester Research）今年稍早前關閉其中國辦公室、總部位於美國佛羅里達州的雲計算軟體集團（Cloud Software Group）12月將停止在中國所有新的商業交易。

另據英國「金融時報」（Financial Times）11月4日披露，總部位於華盛頓的諮詢顧問公司蓋洛普（Gallup）也將撤出中國，關閉當地所有辦公室。

ET快訊
正妹超商實習　遭銬住脫衣：我是不是可以摸你奶奶了
LIVE／Toyz二審宣判！唐禹哲元配「女星被點名」　吳欣盈
快訊／民進黨議員酒駕肇事　請辭黨部主委
統神解釋「夫妻倆真實心境」　PTT抓9重點：被摸頭？
要查電競協會！　體育署長：扣減補助款
今天限定！　珍珠鮮奶茶買1送1
逢甲商圈「32年人氣老店」熄燈！　饕客一片哀號

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

中國債信評等遭穆迪調降　央視：經濟持續恢復向好！

手機出貨量大漲近六成　陸市場回溫「換機潮」來了？

陸菜價暴跌「白菜每斤僅1.4元」　農民無奈翻地還田

駐蒙特婁辦事處正式揭牌運作　陸使館嚴正交涉：譁眾取寵政治鬧劇

為何外國人赴陸旅遊「斷崖式下跌」？業者嘆難度高：兵馬俑變碑林

反間諜法嚇跑外資　大陸國安部否認並稱遭打壓

電器大廠培養她當接班人！25歲正妹600天後慘「被開除」近況曝光

穆迪將信評展望降至負面　陸官方「感到失望」：沒必要擔憂　

北京律師稱若五月天假唱屬實　最慘恐「終身禁唱」

再多21萬人！　陸2024畢業生預計達1170萬「創新高」

統神噴Toyz！館長反應曝　看直播笑：還能跳...靈活

路上遇妹子想搭訕認識　他遭低音嗆：我查埔啦

失火畫面曝！家樂福烈焰狂竄「頻傳爆炸聲」　2店員原地看傻

失控！Toyz任電競大賞頒獎人　統神得獎上台罵「販毒狗」離席

橘貓聽媽熱情唱歌秒變臉　張嘴露厭世表情：放過我

賓士喵去針灸竟遇失散多年兄弟　露同款「傻眼貓咪臉」：複製貓？

4歲韓國娃首次吃台式早餐　愛上肉包、蛋餅萌喊：還要

曾之喬爆情淡辰亦儒：還是很相愛！　近3年陷低潮「那是一份禮物」

逃逸移工被攔...帶警回家抓人　不願讓閨蜜孤單「一起回印尼」

以軍「引爆哈瑪斯法院」秒夷平　下令加薩南部16.7萬人撤離

中國債信評等遭穆迪調降　央視：經濟持續恢復向好！

手機出貨量大漲近六成　陸市場回溫「換機潮」來了？

陸菜價暴跌「白菜每斤僅1.4元」　農民無奈翻地還田

駐蒙特婁辦事處正式揭牌運作　陸使館嚴正交涉：譁眾取寵政治鬧劇

為何外國人赴陸旅遊「斷崖式下跌」？業者嘆難度高：兵馬俑變碑林

反間諜法嚇跑外資　大陸國安部否認並稱遭打壓

電器大廠培養她當接班人！25歲正妹600天後慘「被開除」近況曝光

穆迪將信評展望降至負面　陸官方「感到失望」：沒必要擔憂　

北京律師稱若五月天假唱屬實　最慘恐「終身禁唱」

再多21萬人！　陸2024畢業生預計達1170萬「創新高」

好奇喵湊去聞老狗口臭　「嘴開開瞇眼崩潰」被封新版迷因！

2年前用塑膠袋撈回家！　溼淋淋小貓「V臉→圓臉」最愛小窩仍是它

1200萬用戶注意！「LINE Pay好行銷」上線　擴大平台效益

趙岱新鬆口婚宴進度！　產後首露面「甜誇老公這舉動」

台南透天半年賣不掉　狂貼12個「售」字！再加碼「降價了」

李沃牆／解讀經濟數據宜「見林又見樹」

攻城獅「洋將荒」救命！　找前SBL璞園舊將霍立飛加盟

試・開箱／玫瑰控不能錯過的3款浪漫新香！這支百葉玫瑰聞到瞬間戀愛

中菲行11月營收月增近1％　估亞洲至美國空運需求旺到農曆年

洋基與死敵紅襪交易　用3名投手換來左打外野手維杜戈

大陸熱門新聞

花44萬買彩券中9.7億　男子現身領獎

殭屍車停4年　女店長急尋主人超傻眼

海底撈新服務！吃完飯店員幫「洗+吹」

五月天遭疑假唱　陸官媒：「5首歌」唱得有問題

法國奢侈品牌LV推出新款外套　網友驚呼「南寧校服風」

小五男童跌倒重摔　手中鑰匙插入眼眶5cm

律師稱若五月天假唱　最慘恐「終身禁唱」

愛好戶外運動！29歲OL無症狀確診肺癌

電器大廠培養她當接班人！25歲正妹600天後慘被開除

為何外國人赴旅遊冷清？業者嘆難度系數高

男輕生竟「把施救者壓水裡」！路人怒賞巴掌：缺德

夫妻吃Buffet帶走20瓶飲料！1舉動嗆「還你」

妹子被3老師拖去開房！遭撿屍2人輪流上

犬隻疲憊不堪！陸網呼籲取消雪橇犬載客

更多熱門

相關新聞

蔡英文稱我們不要香港式和平　大陸：台獨意味著戰爭

蔡英文稱我們不要香港式和平　大陸：台獨意味著戰爭

總統蔡英文3日在民進黨正副總統參選人賴清德、蕭美琴全國競選總部成立大會，她表示，「我們不要香港式的和平，我們要有尊嚴的和平。2024年的大選，是台灣人民要選擇有尊嚴的和平。」對此，大陸外交部4日警告，「台獨」意味著戰爭，「台灣地區選舉純屬中國內部事務。」

丁薛祥任「習近平特別代表」出席COP28 唯一見的民間友人是比爾蓋茲

丁薛祥任「習近平特別代表」出席COP28 唯一見的民間友人是比爾蓋茲

光陽新車專利曝

光陽新車專利曝

汪文斌臉書轉發迪麗熱巴跳新疆舞影片 大讚：閃閃動人

汪文斌臉書轉發迪麗熱巴跳新疆舞影片 大讚：閃閃動人

報告指持續多年誇大營收　恆大回擊：無事實依據

報告指持續多年誇大營收　恆大回擊：無事實依據

關鍵字：

反間諜法國安大陸

讀者迴響

熱門新聞

唐禹哲棄11年元配「辦完婚宴拒登記」！閨蜜掀黑幕開轟

即／Toyz砸爛冠軍戒指：統神是對的

孕婦血崩一夜死了3次！名醫衝開刀房見1幕心碎

結婚7年「愛愛沒成功過」！他試怕了…妻淚：去娶個正常的

她國小遭排擠「只有你願意坐我旁邊」　長大後現世報來了

快訊／BLACKPINK正式續簽團體約！

快訊／Toyz賣大麻煙彈二審結果出爐

路邊「前戲做到滿」！正妹腿伸進陳奕胯下

失婚女酒醉被性侵！醒來「內褲卡臀部」下面痛

超哥領1000萬買麥拉倫交車秒轉售

今雨區擴大！越晚越冷　挑戰12℃冷氣團

花44萬買彩券中9.7億　男子現身領獎

超商今天美式、拿鐵買6送6！

遭3屁孩噴殺蟲劑燒了…家樂福中原店首發聲：請期待！

吃完拉麵留剩飯　日老闆譙客「請你去死」引熱議

更多

最夯影音

更多
統神噴Toyz！館長反應曝　看直播笑：還能跳...靈活

統神噴Toyz！館長反應曝　看直播笑：還能跳...靈活
路上遇妹子想搭訕認識　他遭低音嗆：我查埔啦

路上遇妹子想搭訕認識　他遭低音嗆：我查埔啦

失火畫面曝！家樂福烈焰狂竄「頻傳爆炸聲」　2店員原地看傻

失火畫面曝！家樂福烈焰狂竄「頻傳爆炸聲」　2店員原地看傻

失控！Toyz任電競大賞頒獎人　統神得獎上台罵「販毒狗」離席

失控！Toyz任電競大賞頒獎人　統神得獎上台罵「販毒狗」離席

橘貓聽媽熱情唱歌秒變臉　張嘴露厭世表情：放過我

橘貓聽媽熱情唱歌秒變臉　張嘴露厭世表情：放過我

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

【免費的最香】送你去投籃

【免費的最香】送你去投籃

台北車站K區地下街，周周免費投籃去，再抽驚喜好禮

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面