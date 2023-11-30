30歲健身網紅猝逝「原因不明」　生前大方承認：有在用藥

▲西班牙健身網紅馬丁驟逝。（圖／翻攝Instagram@heroefitness、verininini，下同。）



記者吳美依／綜合報導

西班牙健身網紅馬丁（Alfredo Martin）27日驟逝，年僅30歲，而家屬及女友皆未公布死因。他生前公開承認使用類固醇及體能增強藥物（PED），但積極協助推廣相關知識，也經常討論素食主義者的健身營養須知。

馬丁的女友施蘿德（Vera Schroede）發文證實噩耗，並且呼籲各方尊重親友隱私，「沒有什麼能夠填補這個空白。永遠也沒辦法。」她問一個人是否會因為心碎而死，因為「我希望可以」，並向離世摯愛喊話，「我愛你，不論你在哪裡。」

西班牙YouTuber維爾德（Jordi Wild）表示很榮幸曾經採訪過馬丁，「他是一個令人印象深刻且真誠的人。」他指出，馬丁深知這樣的生活方式存在風險，但也強調目前不該妄下定論，沒有證據就認定馬丁驟逝與用藥有關，「現在我只想向他的家人致上哀悼。」

馬丁是西班牙知名的素食健身者，在Instagram擁有13萬粉絲，YouTube頻道也累積23萬訂閱者。他經常分享自己的健身日常，也大方分享提高肌肉量、正確進行高強度間歇訓練（HIIT）的方法，甚至出書並且開班授課。

►►►健身一半「內衣拉鍊突爆開」！網美雙手遮胸 尷尬表情全錄下



►►►150公斤槓鈴狠砸「折頸倒地」 他遭健身器材重擊瞬間曝光

