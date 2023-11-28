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學界首例！前原能會主委謝曉星涉性騷　教育部將撤國家講座等3榮譽

▲▼立法院教育委員會 原能會主委謝曉星詢答。（圖／記者屠惠剛攝）

▲前原能會主委謝曉星涉及性騷擾案，教育部將撤除國家講座等榮譽。（資料照／記者屠惠剛攝）

文／中央社

曾獲教育部學術獎和國家講座的前原能會主委謝曉星涉及性騷擾遭免職。教育部表示，根據最新修正辦法，如經調查屬實，將提請學審會審議通過後，撤銷或廢止其得獎資格。

教育部近日修正設置國家講座辦法和設置學術獎辦法，考量國家講座主持人和學術獎候選人有樹立學術典範的效果，增訂國家講座主持人和學術獎候選人的消極資格，不得有教師法第14條第1項或第15條第1項各款的情形（如性騷擾、性霸凌、性侵害等）。

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配合消極資格，辦法同時增訂撤銷或廢止國家講座主持人或學術獎獲獎人的得獎資格，如獲獎人涉及前述消極資格的情形，且經服務機關（構）或依法組成的相關委員會調查屬實，教育部提請學審會審議通過後，將撤銷或廢止其得獎資格。

前行政院原子能委員會主委謝曉星去年被指控性騷擾、霸凌，今年1月調查報告認定謝曉星涉職場霸凌，以及成立敵意性工作環境的性別騷擾，除了遭到免職，監察院也通過彈劾謝曉星。謝曉星過去曾獲教育部學術獎，並兩度獲選教育部國家講座主持人。

教育部昨天（27日）透過文字回應，有關此個案，因非屬於教師身分，如經其服務機關（構）或依法組成的相關委員會調查屬實，有違反教師法第14條第1項或第15條第1項各款所定行為，教育部將提請學審會審議通過後，撤銷或廢止其得獎資格。

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謝曉星原能會metoo教育部國家講座

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