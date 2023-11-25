大甲國小重建案「中央只補助300萬」蔡其昌反駁　台中教育局說明

▲盧秀燕指中央僅補助大甲國小東棟行政大樓經費300萬。（圖／台中市政府提供）

記者許敏溶／台北報導

台中市大甲國小今（25日）舉行校慶暨行政大樓東棟啟用典禮。台中市長盧秀燕致詞表示，改建經費1.7億餘元，中央只給300萬元，整棟大樓幾乎是台中市府預算。教育部傍晚指出，指教育部根據台中教育局所報需求審查後，核定經費1.7億元，並非僅有300萬。不過台中市政府教育局澄清，盧市長所說是指大甲國小「東棟」行政大樓興建預算，但是立法院副院長蔡其昌所指中央補助4000多萬元，為六年前已完工的「北棟」校舍，非今日完工東棟行政大樓。

大甲國小今天舉行校慶暨行政大樓（東棟）啟用典禮，盧秀燕在致詞提及，改建經費共要1.7億餘元，但跟中央要錢不順利，只要到300萬元，約1.7億元經費都是台中市府編列預算。

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此話引發當時在場的民進黨議員施志昌臉色大變。隨後到場的立法院副院長蔡其昌表示，當初爭取教育部4400萬元補助，要盧秀燕不要造謠惹事。

台中市政府教育局澄清，盧市長所說是指大甲國小「東棟」行政大樓興建預算，由教育部於107年提供大甲國小計劃型補助經費319萬6,000元、台中市政府補助56萬4,000元，109至111年度再由巿府分年編列預算，計1億7,054萬6,000元經費支應；立法院副院長蔡其昌所指中央補助4000多萬元，為六年前（106年）已興建完工的「北棟」校舍，非今日完工之東棟行政大樓。

傍晚教育部國教署表示，有關大甲國小東棟行政大樓拆除重建補助經費，在107年度時，國教署核定規劃設計費376萬元，並根據台中市教育局需求，經國教署審查後，核定110至111年度行政院一般性補助款經費1億7054萬6000元，其中109年為3000萬元，110年為1億300萬元，111年為3754萬6000元，並沒有只補助300萬元一事。