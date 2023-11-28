台灣中學生公民認知奪世界冠軍！贏過瑞典、挪威、德國

▲ 2022國際公民教育與素養調查今天公布，台灣在全球24國中，公民認知測驗排名第一。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

2022國際公民教育與素養調查公布今（28日）結果，這次調查共有24個國家、8.2萬名8年級（13.5歲）學生參與調查。儘管受到疫情影響，且和歐洲老牌民主國家競爭，但台灣仍在公民認知測驗項目奪冠，整體平均為583分，遠高於國際平均值（508分），9成學生達到高標以上，也寫下參賽三次、14年來最佳成績。

教育部與台灣師範大學今天聯合召開記者會，公布2022國際公民教育與素養研究成果。這次調查共有24個國家地區、8.2萬名8年級（13.5歲）學生參與調查，其中以歐洲共21國參與最多，中南美則為2國，亞洲僅有台灣參與。台灣共159所國中積極配合參與，各校抽取八年級學生一至兩班，共5227位學生參加評比。

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在教育部支持下，台灣曾參加2009年及2016年的調查研究。這次為第三次參與調查，由台灣師範大學教育學系特聘教授劉美慧擔任國家計畫主持人，並組成跨校研究團隊。

劉美慧表示，台灣學生這次表現非常優異，在公民認知測驗整體平均為583分，遠高於國際平均值（508分），在所有國家排名第一，表現優於瑞典、挪威、德國等歐洲老牌民主國家，且9成學生達到高標以上，而且成績逐年進步，從2009年的第四名、2016年第二名，今年躍升為第一名，寫下參加三次來最佳成績。

劉美慧進一步表示，受到疫情影響，這次參與研究的24國家當中，有17國成績退步，台灣不但沒有退步，公民認知測驗分數還比上一次進步2分，並拿下第一名，相當難得。

另在情意態度面向部分，劉美慧指出，台灣學生在對族群與性別平權、移民人權支持度都是高居首位，另對政府組織信任度高、對於環境保護意識的敏感度高，同樣是國際排名第一。

教育部則表示，我國學生在此次公民素養調查的表現優異，顯見十二年國教社會領綱公民科強調學習探究與素養導向教學，符合國際公民教育趨勢，教育部也將持續推動相關策略，包括「引導學生探究學習，並與生活經驗進行結合；透過三級輔導機制，協助教師增能；落實性別平等教育及多元文化教育」，提升學生公民認知及素養。