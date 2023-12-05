金鼎證創辦人張平沼陳淑珠夫婦涉結構債案　無罪確定

▲張平沼涉及的金鼎證結構債相關案件，無罪確定。（圖／記者李毓康攝）



記者吳銘峯／台北報導

前金鼎證董事長張平沼、陳淑珠夫婦，在2005年間出清結構債時，為了避免鉅額虧損，將虧損轉列名下其他公司，再由金鼎證全額承作附賣回交易；另外2人為鞏固經營權，也增加附賣回交易融資2.5億元給張平沼家族。一二審均將2人重判，但高院更審逆轉改判無罪。全案再上訴，最高法院5日駁回上訴確定。

台灣商業聯合總會名譽理事長、金鼎證券創辦人張平沼，2005年結構債風暴時，與妻子陳淑珠處理金鼎投信近86億元結構債。金管會當年通令求各金融機構出清結構債，當時張平沼原定將金鼎投信經理的債券型基金所持有的結構債出清，以避免基金規模過度膨脹而引發系統性風險；但因一次出清可能造成約新台幣6億元虧損，超出金鼎投信可承擔範圍，張平沼夫婦便指示屬下，以帳列成本賣斷給張平沼家族所持有的競遠、鴻揚、欣鴻、匯普與盛業5家投資公司，再由金鼎證全額承作附賣回交易，以避免自己持有的金鼎投信股權受到鉅額損失。

2006年間，開發金控打算併購金鼎證、遠東證，當時張平沼為了鞏固經營權，將金鼎證部分債券移至家族投資的競遠、匯普公司（分別由張平沼的姪子張國安、外甥女林瑞足擔任負責人）；張平沼卻未告知金鼎證，並假借競遠、匯普增加結構債RS（債券附買回）交易名義挪用2億5000萬元購買第一證股票，直到隔年8月被金管會發現，張平沼等人才將資金陸續歸還金鼎證。

案經檢調單位偵辦後，檢方認定張平沼夫婦所為，造成金鼎證4.2億元虧損，涉嫌違反《證券交易法》「特別背信罪」，提起公訴。一二審法院審理後，均認定2夫婦均有罪，分別將張平沼判刑7年6月、陳淑珠判刑8年6月；另外張平沼挪用2.5億元部分，一審無罪，但二審改判有期徒刑6月。

全案再經最高法院撤銷發回後，更一審、更二審均改判眾人無罪。檢方再上訴，最高法院5日駁回檢方上訴，張平沼、陳淑珠夫婦等人無罪確定。