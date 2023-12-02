台積電技術員妻「偷吃同事」超高調！年薪曝光...比工程師尪還高

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

文／鏡週刊

台積電員工驚爆婚外情，一名助理工程師抓包老婆與同事小王有染，雙方不僅互傳鹹濕訊息，還用公婆相稱，讓人夫綠雲罩頂，氣炸提告兩人，一審判賠150萬元，經上訴後改判賠50萬元。

判決書指出，人夫指控妻子常常以加班為藉口不回家，夫妻間感情轉淡，老婆不再稱呼他為「老公」，雙方對話也淪為公式化。老婆後來為了離婚還自爆已經出軌，還拿出跟男同事小王的LINE私密鹹濕訊息跟照片讓他死心。

人夫從雙方對話紀錄發現老婆與小王以「老婆」「老公」甜蜜互稱，次數多達221次、247次。老婆還傳訊給小王露骨性暗示對話，「吃桃桃」、「老公馬都把老婆抓去床上運動」、「你喜歡今天買可樂（make love）的感覺嗎」、「要不是都要等CD時間，老公根本不想」，讓他看到怒火中燒，憤而提告兩人。

不僅如此，人夫甚至指控老婆竟還帶小王回去見父母，親熱程度像一家人，毫不避諱大談婚外情，甚至在LINE相簿還開了「寶貝老婆之日常生活照」，存有她躺在床上撩人的自拍裸照。一審法官審酌證據後，判賠兩人須賠人夫150萬。人妻與小王不服上訴後，台南高分院考量人夫是助理工程師，年收入約70萬元，而妻子和小王都是台積電的技術員，年收分別為100萬元、70萬元，改判50萬元定讞。

這則婚外情求償新聞引發PTT鄉民熱議，不少網友卻將焦點放在人妻薪水，直呼「技術員薪水大勝助理工程師」「靠X，技術員都有百萬喔」，部分網友意外人妻薪水竟是三人中最高，調侃表示「技術員百萬，系統廠工程師哭暈在廁所」。

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