統神罵完後補一句「做做效果」氣勢弱掉！網搖頭揭真相：神的操作

▲統神上台開罵。（圖／翻攝自CTESA）



記者施怡妏／綜合報導

電競界年度盛事「星光電競大賞」4日晚間舉辦，但典禮上在頒發效果獎時，邀請到Toyz擔任頒給統神，但事前統神完全不知情，上台就搶麥大罵「販毒狗」，最後上台補了一句「做做效果」，就離開現場了，對此，有網友認為這舉動是在保護老婆003，把責任一肩扛起，大讚「愛妻的男人」。

有網友在PTT發文，「統神跑回去講『做做效果』是不是弱掉了？」明明可以霸氣的離開，卻回台上喊了一句「做做效果」，整個氣勢都沒了。

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不過，有網友指出，統神說那句話不是給主辦方台階下，「是要保護003」，統神第一次和第二次上台開罵，是真的生氣，但是下台後看到老婆也在生氣，於是笑笑跑回台上補了一句「做做效果」，講完後臉馬上垮下來，「說明絕對不是做做效果，是為了保護003，不要讓她蹚渾水，把責任一肩扛起，真的很拉風」。

還有網友稱讚，這波操作是「傑出的一手」，整場只有統神是最清醒的人，況且活動還是教育部體育署協助指導，統神的獎項又剛好由Toyz頒發，「這真的有點整人，誰不找，找Toyz？但是統神不愧是全亞洲最拉風的男人，003扛著兒子走，真心帥爆」；他認為統神的那句話，一來保住觀眾，二來得理又饒人，「讓人知道他真的生氣，但是又沒有把路走絕」。

▲網友認為這句話補得很好。（圖／翻攝自PTT）



對此，網友也點頭，「這句話補得很好」、「完全同意，刷一波好感」、「前面生氣是嚴正抗議，後面是風度」、「幫老婆緩頰一下」、「有戲，果然能站穩實況，都不是簡單的人」、「要給大家台階和酸椅子同時都有吧」、「護妻明顯」。

其中，有網友認為其實是要酸Toyz，「做做效果這句話，是統神故意上台反酸回去的，八月的時候毒椅有酸了統神跟丁特戰隊，事後才說做做效果而已，統神應該有記住才上台補這一句話，不是真的做做效果而已，是要反酸毒椅子」。

針對此事，指導單位體育署今（5日）早也發布聲明表示，「2023星光電競大賞頒獎典禮」為CTESA自主規劃籌辦，體育署並未同意擔任指導單位、提供補助及活動規劃。針對頒獎人，體育署立場即「運動競技不能與毒品畫上等號，政府對毒品零容忍的決心不容質疑」，並會加強輔導CTESA。