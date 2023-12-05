3屁孩玩殺蟲劑害「賣場燒了了」！家樂福怒：一定會求償

▲家樂福中原店此次受火警影響將停業至少2周，損失相當可觀。（圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

家樂福中原店3日凌晨，因20歲郭男、20歲黃男和24歲周男等3人點燃殺蟲劑而引發大火，賣場慘遭祝融、嚴重毀損，預估將停工2週修復，郭男等人則已被逮捕，家樂福則在案發後發聲，表示目前損失難以估計，但一定會提出民事求償。

據了解，家樂福中原店採24小時經營，是全台業績前3名的店面，郭男等人3日凌晨前往消費，路過清潔用品區時，竟拿殺蟲劑噴打火機，更因此導致嚴重火災，所幸賣場內的10名員工和20名顧客疏散及時，並沒有造成傷亡。

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但這場大火延燒將近4小時才被撲滅，整棟賣場全面燃燒，連場內的12間餐廳也遭到波及，地下停車場的多輛汽車更因滅火而慘遭水淹，恐需修復2週後才能重新營業，財物損失將難以估計。

郭男3人眼見釀成大禍，站在火場旁觀看救災，警方上前詢問，他們才坦承「火應該是我們弄的」，表示自己拿殺蟲劑對打火機噴，不知為何就發生火災，並當場遭警方逮捕，被依公共危險罪移送偵辦，複訊後黃男2萬元交保，其餘2人因繳不出保釋金皆飭回限制住居。

家樂福指出，目前在整個火災鑑定完成，但店內經過搶救，有許多灑水痕跡、塵灰等，都需要清潔、裝潢，短時間難以營業，1、2周以上都有可能，如顧客有購物需求可至鄰近家樂福中壢店、內壢店購物。店內的其餘餐廳、商家也得停工，目前還在估整體損失，民事一定會求償。

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