電競大賞找Toyz頒獎爆衝突　主辦臉書遭狂刷24字洗版

記者黃翊婷／綜合報導

由中華電子競技運動協會（CTESA）舉辦、教育部體育署協助指導的「2023星光電競大賞」，因主辦單位邀請前電競選手、直播主Toyz（劉偉健）頒獎，引發爭議。中華電子競技運動協會的臉書一夜之間湧入網友留言洗版，內容為「謝謝中華民國電子競技運動協會讓我知道政府支持販毒」；主辦單位則連發2篇聲明澄清，「本會立場一直以來都堅決反對任何人觸碰毒品」。

▲Toyz（左）與統神（右）在台上發生短暫衝突。（圖／翻攝自YouTube／CTESA中華民國電子競技運動協會）

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4日舉辦的2023星光電競大賞，其中娛樂效果獎由「亞洲統神」張嘉航獲得，頒獎人則是與統神有過恩怨的Toyz（劉偉健），統神一上台就直接搶過麥克風，批評「找販毒的來頒獎，到底在搞什麼」，統神的妻子003也在台下質問，「這是個整人的獎項嗎？」夫妻倆隨後便離開現場。

▲主辦單位的臉書遭到網友留言洗版。（圖／翻攝自Facebook／CTESA中華民國電子競技運動協會，下同。）

消息傳開之後，網友們湧入中華電子競技運動協會的臉書，並在相關文章底下留言洗版24字，「謝謝中華民國電子競技運動協會讓我知道政府支持販毒」。中華電子競技運動協會連夜發出2篇聲明，第一篇聲明強調協會未周全考量，讓統神、Toyz同台時發生狀況，造成當事人及親友不愉快，對此深感抱歉，但「本會立場一直以來都堅決反對任何人觸碰毒品」。

▲主辦單位第一篇聲明。

而在第二篇聲明中，協會表明，電競大賞活動目的在於表彰在電競領域的貢獻與影響力，所有入圍者、得獎者的個人其他經歷，並未列入本會資格審查範圍中，經此事件，未來會審慎評估是否需要制定不得擔任頒獎人或入圍者的相關條件；此外，電競大賞活動已舉辦4屆，從來沒有接受任何政府補助，本次大賞經費全數由本會蕭理事長單獨贊助，希望大家不要以訛傳訛、製造謠言。

▲主辦單位第二篇聲明。

至於網友質疑為何要找涉嫌販毒的Toyz來頒獎，根據《中央社》報導，電競協會祕書長余錦亮表示，這是統神與Toyz間的私人恩怨，Toyz涉嫌販毒的案件尚未三審定讞，目前還在上訴當中，邀請他是基於他過去對電競的貢獻，後來的刑事案件協會不予置評。