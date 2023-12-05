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機捷A10車站專用區第2次公告招商　調整4大招商條件

▲機捷A10車站專用區，調整4大招商條件

▲機捷A10車站專用區，調整4大招商條件。（圖／捷工局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃捷公司表示，機捷山鼻站A10車站專用區土地開發案，4日第2次公告徵求投資人。本次招商條件的重大修正，包含地主分配比例調整為40.29%、取消設置連通道、產品分回設定及統一經營管理機制等，盼能吸引投資人開發，創造市府、投資人雙贏局面。

桃園市政府捷運工程局劉慶豐局長表示，A10開發案基地緊鄰捷運機場線山鼻站，往北連結林口與臺北都會區，往南可至桃園國際機場及青埔高鐵站，未來亦可透過A11坑口站轉乘捷運綠線到達市中心。基地面積約1,512坪，預計興建地上9層及地下3層複合式開發大樓，總開發量體約1.3萬坪，預估總投資金額達18.9億元，將引進住宅與商業店鋪使用(以投資人實際規劃設計為準)，並設置捷運轉乘停車場設施，滿足捷運旅客在此區之轉乘及停車需求。

▲機捷A10車站專用區，調整4大招商條件

該案於去年公告期間適逢疫情影響、烏俄戰爭、原物料波動及央行升息等多重環境因素影響，經全盤檢視招商條件、召開專家學者諮詢會議及廉政平台會議聽取客觀建議，並經評估財務可行性後，土地所有權人最低分回比例調整為40.29%。

此外，其他招商條件調整如下：(1)取消設置連通道及出入口之條件；(2)不預作產品分回設定，實際分配權益值視投資人規劃及環境條件決定；(3)取消投資人統一經營管理事宜。期能符合整體市場氛圍，加速捷運土地開發招商作業。

該案4日正式公告，投資申請訂於113年5月3日截止收件，預計113年第三季完成評選及簽約後，由投資人展開土開大樓興建相關作業，期許公私協力共同打造蘆竹新核心，引進民間投資能量，帶動捷運車站周邊地區發展。

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