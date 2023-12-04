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大肚山電動車產業高峰論壇登場　陳建仁：打造新兆元產業　

▲大肚山電動車產業高峰論壇登場，陳建仁：打造新兆元產業。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲大肚山電動車產業高峰論壇登場，產、官、學界齊聚一堂。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

「2023大肚山電動車產業高峰論壇」4日在台中登場，大肚山產創基金會董事長施茂林表示，電動車已是全球主流，2035年全球有27個國家限制不再販售燃油車，今年純電動車銷售量超過油車，預期2.5萬歐元以下的小電動車將成為市場主力，提供台灣產業不同思考面向。行政院長陳建仁則表示，希望台灣的車輛產業能躍上到兆元產值。

根據國際能源署統計，去年全球電動車銷量突破1000萬輛，佔汽車銷售總量18%，隨著全球邁向淨零碳排，軟體定義汽車未來與電動車時代正式來臨。中台灣是精密機械加工重鎮，是全球電動車產業的軍火庫。2023大肚山電動車產業高峰論壇邀請產官學界代表共襄盛舉、交流最新國際與產業趨勢。

今天包括總統府秘書長林佳龍與行政院院長陳建仁皆出席與會，陳建仁指出，台灣電動車已取得不錯的階段性成果，今年車電產值預估超過4000億，2025年更有可能成長近6000億，大家一起努力讓台灣車輛產業進入兆元產值。

業者及學者們也認為，台灣電動車產業要邁向兆元產值里程碑，有賴產學攜手並進推動技術革新，未來10年，可以預見電動車將進入爆炸成長期，市場規模超過全球半導體產業，足以撐起十幾座台灣「護國神山」，由政府點火，加碼投入特別預算，攜手產業打群架與時間賽跑完備場域建置與人才培育，形成電動車連結網絡，在全球市場上佔有一席之地。

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