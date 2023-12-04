迪士尼11頻道撤出台灣　CATCHPLAY電影台「首選替補」衛視電影台

▲迪士尼頻道撤台異動申請，CATCHPLAY電影台成替補衛視電影台首選。（圖／資料照）



文／中央社

迪士尼集團旗下11頻道今年底退出台灣，外界關注5個基本頻道替補進度。NCC表示，目前凱擘、中嘉、大豐等37家系統業者送出頻道異動申請，35家以CATCHPLAY電影台替補衛視電影台，金門縣系統台罕見以台視新聞台替補衛視電影台、寰宇新聞台替補STAR World。

迪士尼集團旗下11個頻道將撤台，其中5個是基本頻道，另外6個是付費頻道。依法規，付費頻道下架只要報國家通訊傳播委員會（NCC）備查即可，5個基本頻道包括國家地理頻道、衛視中文台、衛視電影台、STAR Movies Gold與STAR World，系統業者則需要送替補頻道。

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由於年底11個頻道即將退出台灣，上周起陸續多家有線電視系統業者紛紛送件，NCC今天（4日）告訴中央社記者，目前收到37個系統申請頻道異動。

NCC說明，多數系統業者申請替補情況，以BBC Earth頻道替補國家地理頻道、韓國娛樂台KMTV替補衛視中文台、CATCHPLAY電影台替補衛視電影台、amc最愛電影替補STAR Movies Gold，BBC Lifestyle替補STAR World。

NCC指出，主要有27系統送件，包含凱擘12系統、中嘉12系統、天外天數位、新彰數位、大台中數位，影響戶數共206.8萬戶，市占率近45.4%。

另有業者申請華藝MBC綜合台替補衛視中文台，NCC表示，這部分主要是台灣寬頻通訊（TBC）跟大豐共8系統送件，影響戶數87.8萬戶，市占率19.28%。

NCC進一步說，高雄市的系統南國影響戶數7.7萬戶，BBC Earth替補國家地理頻道、壹電視資訊綜合台替補衛視中文台、壹電視電影台替補衛視電影台、Warner TV替補STAR Movies Gold，BBC Lifestyle替補STAR World。

不過，金門縣的系統名城，以台視新聞台替補衛視電影台，壹電視電影台替補STAR Movies Gold，寰宇新聞台替補STAR World，影響戶數為6601戶。

NCC指出，目前所有頻道異動申請案還要發函徵詢地方政府意見，後續也皆依流程提到委員會審議。