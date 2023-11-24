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少子化解方！台日學者建議：招收國際生＋努力轉型

▲▼大學面對少子化海嘯，台日學者建議，可透過招收國際生與努力轉型因應。（圖／記者許敏溶攝）

▲大學面對少子化海嘯，台日學者建議，可透過招收國際生與努力轉型因應。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

受到子化衝擊，國內私立大學停招停辦消息頻傳。在今（24日）一場台日研討會上，台日學者認為，兩國都面臨少子化衝擊，私校又是重災區，建議私校若經營困難，應考慮大船轉個身，包括轉型為社福或終身學習機構，其他私校則可加強產學合作因應，並鎖定國際生為招生對象，一來彌補生源不足，同時國際生因學費較高可緩解學校財政壓力。

私立大學面臨少子化衝擊該如何因應？華岡文教基金會今天主辦「從日本看台灣－私立大學未來趨勢論壇」活動中，邀請多位台日學者專家，針對私立大學校院在經營、招生及教學上提出新思維與新方向。

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教育部前部長吳清基在致詞時提及，私立大學佔大學總數的七成，私立科技大學則佔所有科大的八成，私立大學校院扮演教育貢獻角色重大，付出值得肯定，但現在因少子化面臨退場危機，現在包括總統候選人賴清德與侯友宜，都提出拉近或拉平公私立大學學費的政策，這對私校來說是好事，也呼籲未來能真正落實拉平公私立大學學費。

教育部前常務次長周燦德以「少子化對台灣私立大學的衝擊與發展」為題發表，指台灣大一新生入學人數，從2015年的27萬人，2022年剩下約20萬人，減少26％，推估2028年剩下15.6萬人，降幅達42％。面對少子化衝擊私校，建議私校若經營困難，應考慮大船轉個身，包括轉型為社福或終身學習機構，或加強產學合作，包括目前公私立大學的半導體學院，避免被少子化海嘯吞沒。

▲▼大學面對少子化海嘯，台日學者建議，可透過招收國際生與努力轉型因應。（圖／記者許敏溶攝）

▲面對少子化海嘯，教育部前常務次長周燦德建議私校努力轉型因應。（圖／記者許敏溶攝）

日本私立學校振興共濟事業團理事長福原紀彥表示，日本面臨少子化，可預測入學人數將會減少，也會帶來人才不足、國力下降等可能問題，但這也是一個機會，好好照顧年輕人，帶動高教往高品質發展。而日本為解決招生名額不足，也需要積極進行改革，並提升升學率，以及增加外國留學生人數、在職人士進修等，也代表現在正是「重新認識私校價值並重新建構在新時代中功能」的時機。

日本私立大學協會副會長谷岡一郎則以「日本私立大學的趨勢與經營」為題指出，日本受到少子化影響，2022學年度，日本600所私立大學中，約有一半招生未滿額，許多退場的學校都是地方的小型大學。加上女子大學和女子短期大學沒有以前受歡迎，在2022年度，高達69%女子大學和92%女子短期大學招生出現缺額，為此不少學校轉型為男女共校，不少短期大學也轉型為四年制大學。

東吳大學講座教授徐興慶認為，因應少子化這個嚴重問題，私校需要積極尋找新的發展機會，其中一個辦法教室拓展國際交流，增加國際生（含陸生）的招收，因為國際生通常需要支付較高學費，這有助於緩解學要財務壓力，國際生也能增加校園多元學習，並減緩少子化衝擊。

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