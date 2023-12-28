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在地司機招募中！　「TTGO台東預約接駁」1／5上線

▲TTGO台東預約接駁1/5上線。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲TTGO台東預約接駁將於明年1/5上線。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府「TTGO台東預約接駁服務」將升級系統平台擴大服務，全縣各鄉鎮(除台東市外)都納入服務區域，使大眾交通運輸較難到達的地區，都能透過平台預約接駁車。縣長饒慶鈴於28日記者會中說明，全新升級服務將於113年1月5日正式上線，民眾可透過網站、APP及電話預約搭乘，體驗更便利的交通服務；另也招募各鄉鎮在地司機加入服務團隊，創造服務與就業的雙贏。

台東縣長饒慶鈴表示，「TTGO台東預約接駁服務」升級服務，將提供全縣(台東市除外)的站(包含火車站、醫院、鄉公所、學校等民眾常前往的聚集地)與點(如住家等任一點)之間的預約接駁服務，縣府也將給予車資補貼。此外接駁服務團隊以「在地人服務在地人」的核心精神進行司機招募作業，歡迎有興趣且自有車輛的民眾報名參加，經審核與完成相關專業訓練後，即可正式加入服務團隊，讓留在家鄉的民眾可兼職工作，進一步帶動部落或鄉村的地方創生新契機。

台東縣政府交觀處指出，「TTGO台東預約接駁服務」升級後將可於縣內15鄉鎮服務，並以各鄉鎮現有大眾運輸設施特性，區分為長濱、成功、東河、延平、海端、金峰及達仁等缺乏火車主要大眾交通運輸工具鄉鎮，提供跨鄉鎮的接駁服務(接駁車可跨鄉鎮接駁)；而其餘鄉鎮則以鄉鎮內接駁服務為主(接駁車不跨鄉鎮服務)，台東市因交通尚為便利未納入此次服務區域。

台東縣政府交觀處提醒，欲使用「TTGO台東預約接駁服務」請於搭車日前3天預約，不提供隨招隨停服務，線上預約請見官方網站（https://ttgo.taitung.gov.tw/）、APP（MYTTGO），週一到週日24小時開放；電話預約請撥089-220855(週一到週五09:00~22:00)。將事先提供車資報價給搭乘民眾，依台東縣計程車費率計算，總車資50%由政府補助，民眾僅需自付50%，服務方式以「共乘」為主，最少需2名乘客預約，並採共乘分攤方式，共乘人數愈多、每人付擔車資愈少。

在地司機持續招募中，歡迎有意願參與此計畫駕駛服務的朋友們，撥打司機報名專線089-220855，或加入微光行動協會官方LINE@帳號(LINE ID:@933ynzfy)了解更多報名資訊。

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