五月天巴黎演唱會將直播！　陸舉報者批「混淆視聽」：沒任何作用

▲五月天上海演唱會被大陸音樂博主質疑假唱。（圖／翻攝自微博／五月天）

記者蔡儀潔／綜合報導

五月天陷入假唱風波後，相信音樂3日深夜宣布，巴黎最終站演唱會將全程直播。對此，曾發起舉報的音樂博主「聲理學」發文稱，公告中所謂「全民參與，全民見證」是在混淆視聽。不過，也有歌迷表示支持稱，「已定好鬧鐘」。

針對相信音樂宣布巴黎站將全程直播，「聲理學」晚間在微博發文稱，「翻譯一下：我下場演唱會現場直播，保證全程真唱，所以此前的演唱會是否假唱，我就不解釋了，你們也別追究了，要不問過去，著眼將來……。」

「聲理學」質疑，該篇回應為何沒有寫上「沒有假唱」或者「清者自清」，「這般混淆視聽的回應，除了讓粉絲自我感動以及繼續擴散事件以外，沒有任何作用。」

▲貼文內容。（圖／翻攝自微博）

「舉報者稱五月天下場直播是混淆視聽」的話題今（4）早登上微博熱搜第一。「聲理學」再強調，他的本意不是認為五月天下場直播混淆視聽，而是五月天下場直播的公告中，所謂「全民參與，全民見證」，這樣子的話術是混淆視聽。

此事再度引發網友論戰，一部分粉絲表示支持五月天，「五月天你們都黑？」、「不喜歡你就不要聽，跟風去看演唱會，發朋友圈說氛圍好的是你，現在覺得虧的還是你」。但也有網友批評道，「巴黎場才配真唱？！」、「不敢正面回應」。

▲五月天公司相信音樂宣布巴黎演唱會全程直播。（圖／翻攝自臉書／相信音樂）

相信音樂3日晚間發文，地球上最後一場「No.77好好好想見到你」將於巴黎標準時間7日晚間8點開始，同步在五月天官方IG直播，官方微博即時上傳，貼文寫道「全程熱唱3小時，真正唱到天亮！感謝你們的真心，讓五月天都聽到，邀請全球所有角落朋友一起參與」。

大陸文旅局則表示「由於演唱會已經結束，需要一定時間開展調查」，只是需要一段時間，倘若調查結果屬實，五月天恐遭罰5萬到10萬元（人民幣，約新台幣25萬到50萬元）。