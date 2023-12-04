　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

五月天巴黎演唱會將直播！　陸舉報者批「混淆視聽」：沒任何作用

▲五月天上海演唱會被質疑假唱，大陸官方發聲。（圖／翻攝自微博／五月天）

▲五月天上海演唱會被大陸音樂博主質疑假唱。（圖／翻攝自微博／五月天）

記者蔡儀潔／綜合報導

五月天陷入假唱風波後，相信音樂3日深夜宣布，巴黎最終站演唱會將全程直播。對此，曾發起舉報的音樂博主「聲理學」發文稱，公告中所謂「全民參與，全民見證」是在混淆視聽。不過，也有歌迷表示支持稱，「已定好鬧鐘」。

針對相信音樂宣布巴黎站將全程直播，「聲理學」晚間在微博發文稱，「翻譯一下：我下場演唱會現場直播，保證全程真唱，所以此前的演唱會是否假唱，我就不解釋了，你們也別追究了，要不問過去，著眼將來……。」

「聲理學」質疑，該篇回應為何沒有寫上「沒有假唱」或者「清者自清」，「這般混淆視聽的回應，除了讓粉絲自我感動以及繼續擴散事件以外，沒有任何作用。」

▲▼ 聲理學發文,五月天假唱。（圖／翻攝自微博）

▲貼文內容。（圖／翻攝自微博）

「舉報者稱五月天下場直播是混淆視聽」的話題今（4）早登上微博熱搜第一。「聲理學」再強調，他的本意不是認為五月天下場直播混淆視聽，而是五月天下場直播的公告中，所謂「全民參與，全民見證」，這樣子的話術是混淆視聽。

此事再度引發網友論戰，一部分粉絲表示支持五月天，「五月天你們都黑？」、「不喜歡你就不要聽，跟風去看演唱會，發朋友圈說氛圍好的是你，現在覺得虧的還是你」。但也有網友批評道，「巴黎場才配真唱？！」、「不敢正面回應」。

▲▼五月天公司相信音樂宣布巴黎演唱會全程直播。（圖／翻攝自臉書／相信音樂）

▲五月天公司相信音樂宣布巴黎演唱會全程直播。（圖／翻攝自臉書／相信音樂）

相信音樂3日晚間發文，地球上最後一場「No.77好好好想見到你」將於巴黎標準時間7日晚間8點開始，同步在五月天官方IG直播，官方微博即時上傳，貼文寫道「全程熱唱3小時，真正唱到天亮！感謝你們的真心，讓五月天都聽到，邀請全球所有角落朋友一起參與」。

大陸文旅局則表示「由於演唱會已經結束，需要一定時間開展調查」，只是需要一段時間，倘若調查結果屬實，五月天恐遭罰5萬到10萬元（人民幣，約新台幣25萬到50萬元）。

ET快訊
快訊／又有台男死在柬埔寨！　頭部中彈亡
獨／小學生瘋吃「魔芋爽」　老師嘆禁也沒用：學生躲廁所偷吃
兒開車癲癇發作猛撞3機車！1人無心跳　副座媽媽急下跪道歉
快訊／印尼火山爆發「11名登山客死亡」　多人失蹤
快訊／千萬發票開出15張！　有人花15元中獎
3縣市大雨特報！今北台灣雨最猛　午後雨區擴大
快訊／00919填息了！　12／18再衝一波
快訊／女騎士趕上班　撞死過馬路行人
宣明智女婿喪命地再添亡魂！台3線103k絕命彎道　竹科工程師
全台營業額第3高！家樂福中原店至少停業2周

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

短髮妹遊峇里島「惡魔的眼淚」險喪命　遭猛浪拍倒渾身是血

香港「學運女神」周庭宣布流亡加拿大　港警譴責棄保潛逃

新人遭離譜婚閙！婚車輪子被上幾十把鎖…親友討「1條菸開2把鎖」

陸男拍烏防空武器攔截俄空襲　烏法院判「洩漏軍事秘密」5年徒刑

五月天巴黎演唱會將直播！　陸舉報者批「混淆視聽」：沒任何作用

大陸控美軍艦闖仁愛礁鄰近海域　解放軍南部戰區：蓄意攪局南海

習近平大談改革開放　要上海發揮龍頭帶動作用

驚！外送員竟直接進家中送到床邊　真相曝光網全笑翻

海青會執行長「台灣青年」鄭博宇北京逝世！　享年37歲

陸狼師「長期性侵5女國中生」！還猥褻3女　遭執行死刑完畢

4歲韓國娃初搭捷運獻給台灣　大眼四處看！不捨離開還想搭

野生幼猴嬉戲意外跌落獅園　遭壽山動物園母獅撲上咬亡

壽山母獅咬住小獼猴「整隻吞下肚」　遊客嚇壞：猴媽要救也來不及

Gail跳級念醫學院「沒時間談戀愛」　學中文5年「苦讀520小時」免翻譯了！

車商付百萬頭款才知被扣牌　車主喊不知情嗆：要告就告

與閨蜜們玩「不重複遊戲」　依6顏色挑選測彼此默契！

18歲梧桐妹「染金髮」新造型曝光　低胸黑蕾絲馬甲當街熱舞

3男持打火機狂噴殺蟲劑 中壢大賣場險遭炸毀！

「aespa雙人舞台」升降台出問題！　Karina、Giselle穿裙「霸氣跨上舞台」

美台面試談薪時大不同　抬高價碼vs直接往下砍

短髮妹遊峇里島「惡魔的眼淚」險喪命　遭猛浪拍倒渾身是血

香港「學運女神」周庭宣布流亡加拿大　港警譴責棄保潛逃

新人遭離譜婚閙！婚車輪子被上幾十把鎖…親友討「1條菸開2把鎖」

陸男拍烏防空武器攔截俄空襲　烏法院判「洩漏軍事秘密」5年徒刑

五月天巴黎演唱會將直播！　陸舉報者批「混淆視聽」：沒任何作用

大陸控美軍艦闖仁愛礁鄰近海域　解放軍南部戰區：蓄意攪局南海

習近平大談改革開放　要上海發揮龍頭帶動作用

驚！外送員竟直接進家中送到床邊　真相曝光網全笑翻

海青會執行長「台灣青年」鄭博宇北京逝世！　享年37歲

陸狼師「長期性侵5女國中生」！還猥褻3女　遭執行死刑完畢

住5600萬豪宅享雙車位！王鴻薇爆潘孟安接受建商禮遇　提3問要求供租約

住南投度假山莊　請老闆訂4千元合菜「長這樣」全場傻了！

短髮妹遊峇里島「惡魔的眼淚」險喪命　遭猛浪拍倒渾身是血

次世代手機AP需求助攻　中華精測11月營收月增14.5％

3屁孩殺蟲劑玩火嬉鬧…害家樂福停業2周！火調科10人前往勘驗

55歲台灣男子命喪柬埔寨　太陽穴中彈亡

停火剛結束！以色列24hrs炸死700人　加薩居民：南部已無安全之地

歌后妻再添新作！董事長樂團白董「投入退休金」力挺

大巨蛋首戰「這4點被讚爆」　球迷曝真實評價：超意外　

英超焦點戰出現爭議判決！　曼城王牌哈蘭德爆氣對裁判怒吼

女員工「上班熱舞」監視器全都錄　被老闆出賣！網笑噴：形象都沒了

大陸熱門新聞

爸住院被多收45萬！他製Excel打臉醫院

海青會執行長鄭博宇北京逝世！　享年37歲

小貓吃1.3萬元「蟲草」　鏟屎官含淚賠償

陸師「長期性侵5女國中生」　遭執行死刑完畢

驚！外送員竟直接進家中送到床邊　真相曝光網全笑翻

裝潢工竟是富豪之子！現領BMW、3套新房

住五星級飯店「房間內被蛇咬」！他批業者不重視

男子陳屍車內無人發現　車窗夾「2張停車繳費單」

男子偷手機！勒索8900元「不給就重置系統」

陸零食龍頭降價！創辦人：不走這路就是死

習近平大談改革開放　要上海發揮龍頭帶動作用

女晚回家一小時！衣服被丈夫潑豆瓣醬

癌末男大生搭公車被逼讓座！還遭一巴掌打暈

五月天演唱會將直播　舉報者批混淆視聽

更多熱門

相關新聞

五月天爆假唱被轟！粉揭「演唱會真正精髓」不是唱功

五月天爆假唱被轟！粉揭「演唱會真正精髓」不是唱功

五月天被大陸音樂鑑定達人「麥田農夫」指在演唱會部分假唱，惹陸網譁然，上海文旅局表示需要時間調查，相信音樂3日深夜發文，宣布巴黎最終站演唱會將全程直播，邀請全民見證。對此，台灣網友也掀起兩派論戰，有人認為「看樂團演唱會就是要聽Live」，但也有人直言五月天演唱會的精髓不在聽歌，而是團員們的「垃圾話」。

五月天假唱風波遭查！最高罰50萬

五月天假唱風波遭查！最高罰50萬

五月天被質疑「演唱會假唱」　大陸官方發聲

五月天被質疑「演唱會假唱」　大陸官方發聲

五月天陷假唱疑雲！音樂達人「鑑定演唱會音檔」震驚

五月天陷假唱疑雲！音樂達人「鑑定演唱會音檔」震驚

五月天阿信「公開私約人妻」！　石頭一聽嚇傻急阻止

五月天阿信「公開私約人妻」！　石頭一聽嚇傻急阻止

關鍵字：

五月天五月天演唱會五月天巴黎演唱會五月天假唱五月天巡迴演唱會

讀者迴響

熱門新聞

3屁孩燒掉家樂福！恐面臨天文數字求償

快訊／2縣市大雨特報！最新警戒區曝

換到現在最滿意！這代iPhone超耐操

快訊／印尼大規模火山爆發！海嘯恐襲擊沖繩

母獅吞下小獼猴　遊客曝現場狀況

男星遭虐殺　女友被逼聽慘叫

超美嫩模外拍遭性侵！色影師還傳染性病給她

哈孝遠被爆「用特權搭機」櫃台爭吵！乘客行李被拉下

台灣缺工又低薪　華人1觀念害慘

護理女神超商驚露「渾圓南半球」　路人回頭全被錄

吳建豪拍《下一站，幸福》被全劇組討厭

媽媽愛賭情勒要錢　台中女崩潰弒母

即／新北幼教師騎機車趕上班　撞死過馬路老伯

李博翔遭路人痛揍「抓頭往地上撞」！恐怖傷勢曝光

慶中華隊奪大巨蛋首勝！超商限時優惠一次看

更多

最夯影音

更多
4歲韓國娃初搭捷運獻給台灣　大眼四處看！不捨離開還想搭

4歲韓國娃初搭捷運獻給台灣　大眼四處看！不捨離開還想搭
野生幼猴嬉戲意外跌落獅園　遭壽山動物園母獅撲上咬亡

野生幼猴嬉戲意外跌落獅園　遭壽山動物園母獅撲上咬亡

壽山母獅咬住小獼猴「整隻吞下肚」　遊客嚇壞：猴媽要救也來不及

壽山母獅咬住小獼猴「整隻吞下肚」　遊客嚇壞：猴媽要救也來不及

Gail跳級念醫學院「沒時間談戀愛」　學中文5年「苦讀520小時」免翻譯了！

Gail跳級念醫學院「沒時間談戀愛」　學中文5年「苦讀520小時」免翻譯了！

車商付百萬頭款才知被扣牌　車主喊不知情嗆：要告就告

車商付百萬頭款才知被扣牌　車主喊不知情嗆：要告就告

熱門快報

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面