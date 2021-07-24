色男狂拍表妹下身密存雲端！Google偵測刪除　再跨海揪出嚇死他

▲男子偷拍表妹下體，並將不雅照存進雲端。（示意圖，非新聞當事人／記者陳雕文攝）

記者陳雕文／新北報導

新北市一名男子玩弄未成年的表妹下體，還拍下多張照片並上傳到雲端相簿，作為個人欣賞用，Google偵測到不雅照，立即將影像下架，並通報我國刑事局，最後成功抓到「攝狼」，原以為把檔案存雲端就神不知鬼不覺的男子簡直嚇壞，只能乖乖就逮。

根據Google的「防制網路兒少性虐待內容措施」，使用者不得利用任何Google平台／服務儲存或分享兒少性虐待的不當內容。Google利用自動化偵測工具，24 小時全年無休進行審查，並開放第三方和使用者檢舉。一旦Google發現這類內容，就會向美國國家失蹤兒童及童工保護中心 (National Center for Missing and Exploited Children，NCMEC) 回報。再由該中心通知世界各地的執法機關。

Google於去年發現，年僅20歲的男子（化名阿倫）在3個雲端相簿裡儲存多張不雅照片，甚至還有以手掰開下體的畫面，相當噁心，因此主動下架所有照片並通報NCMEC處理。

▲Google會24 小時全年無休進行審查，並開放第三方和使用者檢舉。（圖／翻攝自Google雲端硬碟）

我國刑事局接到NCMEC的情資後，報請新北地檢署指揮，於去年10月持搜索票到阿倫的家中查扣電腦與手機，又發現一堆不雅照，警方也懷疑阿倫涉嫌「指侵」表妹，依對未滿14歲女子性交、猥褻及違反兒少年性剝削防制條例等罪嫌送辦。

阿倫坦承，曾利用全家出遊的機會，趁著表妹熟睡，掰開她的雙腿拍照，但只是對性充滿好奇，並沒有性侵表妹，也沒有將照片外流；檢方勘驗照片，多數是表妹熟睡時的畫面，有露出部分內褲但是沒有特寫在下體，尚不構成猥褻。

其餘下體裸露的照片，完全看不出被拍的人是誰，也沒有拍到臉部特徵，加上阿倫的家屬又拒絕透露表妹及其家人的聯繫方式，無法得到回應，難以查證真實身份，且無證據顯示不雅照被散布的情事，罪嫌不足，因此不起訴。