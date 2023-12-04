大巨蛋等32年！資深球迷讚「全台灣CP值最高」：百貨公司等級享受

▲原PO讚大巨蛋CP值高。（圖／記者劉昌松攝）

記者施怡妏／綜合報導

亞錦賽昨（3）日在台北大巨蛋展開歷史首戰，等了32年的大巨蛋終於正式啟用，中華隊更以4比0擊敗韓國隊取得首勝，令全國球迷興奮不已，到現場觀賽的網友表示，去過新莊、天母、桃園的棒球場，認為大巨蛋CP值最高，內野區票價只要600元，重點是環境超讚，像在百貨公司吹冷氣看球賽一樣。

原PO在PTT發文，「當過大巨蛋第一場測試賽的觀眾」，去過新莊、天母、桃園的棒球場，還曾去過美國加州洛杉磯的道奇球場，「就只談一個最現實的問題，大巨蛋票價600元我覺得已經很佛心」，可以說是目前全台灣CP值最高的場地。

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原PO指出，台灣環境特殊，夏天又熱又常下雨，「現在出現一個好像在百貨公司吹冷氣房看棒球的地方，可以大幅提升觀眾進場的意願」。

他回憶，2016年在道奇球場看比賽，坐在第三層，根本看不到投手是投好球還是壞球，「完全就是去現場感受氣氛的而已，然後4個人就要104美金（約新台幣3260元）」，可樂+熱夠要12塊5美金（約新台幣391元），「如果大巨蛋內野能維持在這個價格，持續到以後，每場進場人數能破3萬再來漲價，會覺得很佛心」。

▲2023亞錦賽開幕戰，共開放1萬7000名球迷進場。（圖／記者李毓康攝）



對此，網友指出之後的票價不可能只賣600元，「600塊是因為剛開幕又是亞錦吧，中職不可能600元」、「600元是免租金的測試，未來商業賽事不可能是這個價錢」、「絕對不可能，這次弄這個價格，單純是因為這是巨蛋啟用的第一個賽事」、「遠雄這次沒收租金，要是有收，不會是這價錢」。

也有網友表示，道奇球場大聯盟賽事，票價本來就會比較貴，「你看的是世界最強球員」、「你拿亞錦賽票價拿來比大聯盟季賽票價，不覺得哪裡怪怪的嗎」、「國外全場基本感受氣氛為主，知名隊伍都很貴很正常」、「你看的是大聯盟球星」。

據了解，日本職棒讀賣巨人將於明年3月2日、3日，在台北大巨蛋舉行海外交流賽，分別與中信兄弟、樂天桃猿隊交手，售票資訊也已公告，最貴的票價為本壘後方第一層，售價3380元，最便宜的票價則是800元，為一、三壘側最上層座位。

