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水雉族群再新增279隻　有水的台南葫蘆埤周邊族群數量最高

▲今年的菱角鳥大調查於12月3日進行，共有38里52樣區，分別由102位調查員一同參與，今年數量繼續增加到2882隻，較去年增加279隻。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲今年的菱角鳥大調查於12月3日進行，共有38里52樣區，分別由102位調查員一同參與，今年數量繼續增加到2882隻，較去年增加279隻。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

菱角鳥大調查到今年進入第9年，水雉數量自2016年破千後，數量穩定成長，今年數量繼續增加到2882隻，較去年增加279隻。

水雉生活在由浮葉性水生植物，菱角田為很重要的棲息地與產業。水雉會在葉面上覓食、繁殖並養育下一代，夏季水雉為了維護與確保下一代有充足的食物與棲息地，藉由打架來爭交配權與地盤，冬季的生活型態則改為群聚模式，羽色也會換成與環境相近之非繁殖羽，並常成群結隊棲息於水溝，水田區與草澤等濕地區域。因此園區藉由這樣的生活習性，號召全國鳥友一起來幫水雉點點兵，看看整個大台南地區有多少隻的水雉，同時也觀察一下整體濕地環境的變化與棲地的品質。

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從2015年開始與生物多樣性研究所共同研議，將台南地區冬季水雉調查發展為公民科學的調查方式，固定在12月的第1個禮拜日上午進行水雉調查，日出後調查員分別至個別樣區中進行調查，中午11時前結束調查並將調查結果回報回水雉園區，統計出當年度水雉的整體數量。

▲今年的菱角鳥大調查於12月3日進行，共有38里52樣區，分別由102位調查員一同參與，今年數量繼續增加到2882隻，較去年增加279隻。（圖／記者林東良翻攝，下同）

今年的菱角鳥大調查於12月3日進行，共有38里52樣區，分別由102位調查員一同參與，來自桃園、台中、彰化、嘉義、澎湖、台南與屏東鳥友一起共襄盛舉，很多鳥友都是每年固定參與。依循鳥會的傳統老鳥帶新鳥，也有來自南部各大學學生參與；分別是嘉義大學、台南大學與屏東科技大學的學生，由學長姐帶著學弟妹一起參與調查。嘉義大學生物資源學系蔡若詩老師更是每年都會帶著學生一起來參與，藉以傳承調查與關心野鳥的文化。園區在中午也會準備菱角特色餐來犒賞遠來幫忙的調查員。有趣的是鳥友與學生每年參加都會猜猜看今年會有甚麼特別的料理，每年的特色料理總會刷新眾鳥友的想像，很多創意料理都是只在這次餐會才能吃到的！

今年前半年遇上旱災，水雉族群數量雖呈正向成長，因著一整年的休耕，很多地區沒有種植菱角，這也顯現在調查資料上，今年水雉最大族群量集中在東西庄葫蘆埤周邊的菱角田，顯示氣候變遷影響著菱角田的產業與生態。

▲今年的菱角鳥大調查於12月3日進行，共有38里52樣區，分別由102位調查員一同參與，今年數量繼續增加到2882隻，較去年增加279隻。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市野鳥學會蔡旺詮理事長表示：「今年因旱季菱角田剩下200公頃左右，棲地面積減少，但看到水雉數量增加讓人感覺充滿喜悅。數量之冠則集中在有水葫蘆埤周邊，顯示產業受氣候變遷的影響，是非常重要與值得注意的」。

官田區目前仍是水雉主要分布的區域，調查顯示有9成以上的水雉集中在官田。台南有些地區因著光電開發與缺水，往年有出現水雉，今年則是沒有發現，這也讓調查員們感覺有趣，隨著每塊棲地族群數量的消長，也讓調查員觀察到環境的變遷與影響，是值得大家關注與重視的。

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