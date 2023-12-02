超商有軍械庫！他路過發現T91步槍、手榴彈　千人驚「剩我沒槍」

▲有網友路過超商時，赫見櫥窗內有T91步槍、手榴彈，猶如小型軍械庫。（圖／翻攝自臉書／路上觀察學院）

網搜小組／柯沛辰報導

全家超商變身軍械室？有網友近日經過馬祖南竿一間超商，意外發現櫥窗擺放國軍的T91步槍、手榴彈，還有野戰口糧。貼文一出，許多網友紛紛猜測背後原因，還有人說金門超商內擺的武器更猛，意外掀起熱議。

原PO在臉書社團「路上觀察學院」貼出一張照片，從中可見，超商櫥窗內商品琳瑯滿目，但與眾不同的是，桌上還多了T91步槍、手槍、手榴彈、彈藥箱，以及野戰口糧，猶如小型軍火庫，讓原PO不禁笑說「全家是軍械室，竟然有T91」。

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許多網友紛紛反串「高裝檢多出來的，先寄放啦」、「你們不知道嗎？走在這裡的人，如果不穿防彈衣出來散步，有可能會被流彈親到」、「細節仿的不錯啊！ 搞不好是多餘料件組裝的」、「希望明講不是台中，免得一堆人誤會，台中通常都用點38」、「台灣的便利超商本來就有賣啊，全台灣就剩你沒槍了」。

事實上，這是離島超商的裝置藝術，旨在結合當地戰地觀光特色，而照片中這間全家，正是馬祖福澳店，位在福澳港前面，還有知情網友指出「金門的全家有飛彈」，讓不少人大讚有創意。

真相曝光後，許多人紛紛留言笑說「不說我還以為是台中」、「可能收銀員是後備軍人，為了保衛台灣，隨時待命」、「照片遠方（牆壁上）也有一把」、「全家兵器連」、「一個彈匣加大，發票掃載具」、「肯定沒人搶劫。

至於有人懷疑照片中的應是65K2步槍，有知情網友解答「是T91沒錯喔，65K2的槍管更長，護木比T91圓滑」。