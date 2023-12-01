去年1周全賣光！　超商限定「畬室濃黑巧克力霜淇淋」回來了

▲超商限定畬室濃黑巧克力霜淇淋回來了。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

巧克力控等整年！有著「被超商耽誤的霜淇淋店」封號的「全家超商」今年冬天再度攜手世界級精品巧克力「YU CHOCOLATIER 畬室」，把去年單日狂賣超過40萬支、1周內全台賣光的「濃黑巧克力霜淇淋」搬回來了，選用70%的比利時苦甜黑巧克力製成，每一口都濃郁爆表，12月5日起正式開吃，加碼還有3款聯名甜點、飲品等嚐鮮，通通不能放過。

▲濃黑巧克力霜淇淋還有搭配嗨嗨蘇打、小農鮮奶的綜合口味選擇。

「全家X畬室」聯名濃郁系「濃黑巧克力霜淇淋」重磅回歸，以可可含量70%的比利時苦甜黑巧克力製成，大口咬下炸出超濃巧克力香，再搭配限量黑色霜淇淋餅皮、聯名霜淇淋紙杯，肯定要衝吃一波，除外也有說巧克力尬嗨嗨蘇打的綜合口味選擇，口感就像在吃薄荷巧克力，還有加入小農鮮奶的組合，12月5日起正式上市，至12月7日前可享Fami!ce霜淇淋5支188元快閃優惠。

▲畬室醇香巧克力飲口感滑順濃郁。

▲雙重巧克力餅乾三明治一次就有雙內餡（左）；法式焦糖海鹽巧克力夾心土司吃得到榛果巧克力奶霜。

除外，今年更加碼推出3款畬室聯名飲品、甜點，飲品部分有「Let’s Café畬室醇香巧克力飲」，嚴選進口法國頂級法芙娜可可粉搭配紐西蘭全脂奶粉，口感滑順濃郁；甜點首推「minimore雙重巧克力餅乾三明治」，內餡巧克力奶霜是選用法芙娜可可粉製成，餅乾夾心則選用OMAR威士忌搭配法芙娜巧克力打造成濃郁生巧克力餡，欠吃到不行，還有「法式焦糖海鹽巧克力夾心土司」等，同樣於12月5日起上市。

▲7-11酷聖石複合店推出最新享吃布丁冰淇淋、統一布丁霜淇淋。（圖／業者提供）

另，7-11酷聖石複合店日前也推出限定新口味「享吃布丁冰淇淋」，使用整顆統一布丁製成冰淇淋，搭配Q彈有咬感的黑糖麻糬，每一口都能吃到濃郁奶香結合罪惡焦糖滋味，至12月17日前期間每周五、六、日還可享「第2杯半價吃」優惠；而「統一布丁霜淇淋」同樣使用整顆統一布丁製成，且每逢周五、六、日持icash Pay、icash 2.0買霜淇淋也能有「第2支半價」好康。