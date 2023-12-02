政院動支51億元搶救健保點值惹議　醫界力挺：盼明年點值達0.95元↑

▲衛福部健保署，資料照。（圖／記者呂佳賢攝）

記者洪巧藍／台北報導

新冠疫情降級解封之後，國內門診醫療爆量，連帶衝擊健保點值下滑，行政院確定動支51億撥補疫後點值，讓各分區平均點值至少達到0.9。其中43.3億元是涉及健保基金的公務預算引發爭議。台灣醫院協會、台灣私立醫療院所協會、台灣醫務管理學會等醫界代表則共同發布聲明，支持用公務預算調節健保總額，另也盼明年起將點值穩在0.95元以上，不足則由公務預算補入。

國內在今年3月20日之後新冠肺炎輕症免隔離通報，且治療從公務預算回歸健保；另一方面，防疫措施鬆綁讓國內免疫負債效應影響，類流感就診增加，兩大因素導致上半年健保點值大跌，也衝擊醫療相關收益。

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行政院院會已通過補貼健保點值，合計中醫、西醫基層、醫院共須動支約 51.33 億元，緩解疫後波動影響，穩定醫療品質量能，該預算來源由健保總額調節非預期風險及其他非預期政策改變經費8億元以及動支健保基金43.3億元支應。

▲健保署爭取預算撥補疫後點值。（圖／行政院提供）

健保會包含專家學者、付費者、公正人士等非醫界代表怒指使為撒幣政策！反讓健保難永續，健保會形同虛設。並指出，衛福部任意動支健保基金，更企圖將該款項直接混淆視聽，偷換概念成「公務預算」來支配，實則侵蝕健保財務的健全及穩定，將於明天開記者會予以譴責。

台灣醫院協會、台灣私立醫療院所協會、台灣醫務管理學會等醫界代表聲明指出，今年健保總額點值低於0.9，其原因為疫情指揮中心宣布COVID-19降級，醫療費用回歸改由健保支應，然COVID-19醫療費用在去年係以防疫特別預算支應，理應不可由今年總額預算支應，故使用健保非預期風險經費支應，然其經費8億元不足以支應COVID-19與類流感申報成長金額，故續以公務預算補助，實屬合情合理。

▲COVID-19及類流感案件就醫次數統計－112年 （藍色實線）vs. 108年（黃色虛線）。（圖／行政院提供）

聲明也提到，在現今萬物齊漲的年代，健保給付卻反其道而行，如果以浮動點值估計，今年第一、第二季在未攤扣前，多為0.7左右，如今政府著手調整，保障健保各區平均點值至少0.9，醫界在此肯定衛福部能體察疫情後，朝世界衛生組織呼籲各國提高醫療支出及增加醫療韌性，並期盼未來8年持續提高健保總額成長率每年至少6%以上，以貼近日本及韓國醫療支出占GDP的比率。

醫院身為醫療、防疫、診治的最重要防線，需有足夠健保總額預算確保其穩定、健全、永續經營是亟需正視的事，雖看到112年平均點值不到0.9元補足到0.9元，但醫界期待113年起能將點值穩定在0.95元以上，不足部分由公務預算補入這樣方可確保醫療機構營收穩定，並有餘裕進行財務資源配置，包含提升醫護薪資、維持醫療照護品質及購置新設備儀器等，共同打造醫療永續的健康台灣。