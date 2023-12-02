男友沒偷吃！妹子下體痛「狂感染20次」　網傻：還不趕快逃

▲原PO私密處已反覆感染20多次了。（示意圖／記者李佳蓉攝）



網搜小組／劉維榛報導

「很害怕每次做愛都感染！」一名妹子哀喊，與男友交往3年，常常激戰結束隔天就下體腫痛與刺痛，「下面刺痛身體很不舒服，「至少感染20次以上。」原PO也一度懷疑男友是否偷吃，但對方信誓旦旦沒出軌，對此，原PO對肉體交流產生恐懼，「難道是我的問題嗎？」

一名女網友在《匿名公社》表示，自從與現任男友發生性關係，每次激戰結束都非常不適，「啪啪完隔天尿尿都刺痛、流血，下面刺痛很不舒服。」

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原PO直言，遠距離戀愛三年之中，「我至少感染20次以上...問另一半有沒有偷吃，他都說沒有！」原PO也強調，與前任愛撫也完全沒有婦科問題，「唯獨他讓我常跑婦產科。」

光是上個月原PO就連續感染2次，私密處刺痛又腫脹，讓她非常崩潰，「真的很害怕每次做愛都感染！」對此，原PO求問過來人，「他說沒偷吃，我只單一性伴侶，我事前事後都有洗澡清洗，難道是我的問題嗎？」

底下網友熱議，「麻煩戴套」、「看看他的皮有沒有很長，小鳥鳥有沒有洗乾淨」、「亂挖也會感染」、「男生有洗嗎？只有你洗也不會乾淨阿，而且照你這樣一直感染，早就驗出得什麼了，怎麼還會一直反覆感染」、「真有勇氣，都感染20次以上了還做的下去」、「不管遠距離或近距離，套套要戴好，為了保護自已，愛惜自已」、「妳還不趕快逃，小病變大病」。

婦產科潘俊亨醫師曾指出，男人的龜頭冠狀溝，一整天下來，會充斥著汗水與細菌，而包皮的皺摺處容易藏污納垢，導致黴菌孳生。如果不好好清洗就愛愛，很容易就將細菌帶入陰部，造成女生陰道及泌尿道感染，因此有不少女性在在愛愛後，下體會出現灼熱、搔癢的感覺。

除了男人沒洗乾淨，女孩們也要注意！潘俊亨提醒，以陰部來說，女生肛門口與陰道口的位置十分接近，擦屁股時都可能夾帶著糞尿相互汙染，單靠衛生紙擦拭，根本無法徹底清除細菌。隨著性器的抽送，細菌被帶入陰部孳生，加上男女分泌出的體液，是細菌最愛的「高蛋白大餐」，抵抗力弱、衛生習慣差的人，完全難擋細菌的攻勢。