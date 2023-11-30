妹子曝男友沒有聖人模式「3小時壞壞6次」！全場驚：要精盡人亡了

▲原PO透露，男友沒有聖人模式。（示意圖／記者周亭瑋攝）



記者朱祖儀／綜合報導

不少男生在激情過後會有「聖人模式」，需要休息一下才能再戰一回。但一名女網友透露，男友常常一次就3小時，之後最高紀錄還曾3個小時6次，讓她覺得很神奇，好奇有沒有人也遇到一樣的狀況？不少人看傻，直呼「不會做到痛嗎？」但也有人透露，自己有類似經驗。

原PO在Dcard發文表示，和男友交往5個月左右，但這段期間發現，對方似乎沒有「聖人模式」，基本上都可以激情長達3小時左右，最高紀錄是3小時內做6次，常常都是剛射完精就能馬上再來一發，之前她和前男友都沒有遇過這種狀況，「每次都讓我懷疑人生」。

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原PO在恩愛時也忍不住問說，「你的聖人模式去哪裡？」但男友也說，是因為遇到她才停不下來，讓她覺得很神奇，好奇「不知道有沒有人遇到一樣的狀況？」

不少人看到後都傻眼，「不會破皮嗎？」「每次都3小時，雙方也太累了吧…好難想像」、「要精盡人亡了」、「自己一天內到第4次就空包彈，第5次會痛，能3小時6次到底是什麼神...太猛」，也有男網友猜測，「有可能妳對他的前戲做的很足，所以他慾望滿120%，這個我之前也有類似經驗」、「我有某任女友也有讓我有這種持續的性衝動，可能是妳那方面對他有獨特的吸引力，會上癮」。

▲許藍方提醒，男生還是要注意自己的身體狀況。（示意圖／記者李佳蓉攝）



事實上，有不少男性對於一晚幾次有迷思，「最美性學博士」許藍方先前就指出，以一個晚上來看，男生睪丸的儲存量約為3次，到第3次精液量就會變少，若想繼續進行也可以，只是會「沒東西射」。她也說性慾就像食慾，可能有特別旺盛的時候，只要射完沒有不舒服，其實沒有規定一定要幾次。但她也提醒，如果男性出現頻尿、攝護腺肥大、射出血等狀況，可能要注意已經過度，還是要視自己的身體狀況而定。

泌尿科醫師先前也在《健康多1點》頻道中解釋，有個「9的法則」可看出自己的性生活或自慰頻率是否正常，以30歲而言，3*9＝27，2週7次是合理範圍，若是40歲，4*9＝36，3週6次，代表1週2次也可以接受。