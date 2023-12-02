警變懂玩老司機！「暗黑滴妹＋國民女友」都有　爆乳S女王2招超派

▲這家色情護膚店的廣告，連暗黑版滴妹都有，難怪警察會淪為老司機 。（圖／翻攝該店網路廣告）

記者吳奕靖／高雄報導

警方在執行掃黃勤務時，在一家護膚店搜索，結果盤查男客身份時，意外發現是「自己人」，根據記者調查，這家護膚店在網路上，不但號稱有F罩杯的「港都S女王」，甚至連骨感「暗黑版滴妹」都有，還標榜會毒龍、奶炮，還有回歸的秒殺極品，也難怪連不肖警察也變成老司機。

這家讓警察也淪為老司機的護膚按摩店，就在新興區的七賢路，搜尋該名的網路廣告，還在誠徵「美容師」，不過現有的美容師標榜有兼職的「空靈大學生」可是爆乳的小蘿莉，另外還有F罩杯的「港都S女王」，還有緊緻肌膚、誘人美腿的「暗黑版滴妹」，從國民女友到年輕小波霸都有，甚至還有回歸的「秒殺貨」，也難怪警察甘願冒險違紀也要來。

▲這家色情護膚店的廣告，強調有女友感 。（圖／翻攝該店網路廣告）

▲這家色情護膚店的廣告，還有國民女友 。（圖／翻攝該店網路廣告）

這件員警涉足色情護膚店風紀案發生在今年7月，新興分局在轄區內知名色情大樓進行掃黃勤務，就在大樓內的這家護膚店盤查時，意外查獲一名男子竟然是「自己人」，原來這名自己人是鼓山分局的一名巡佐，新興分局依照規定通報，經過督察系統調查發現是「非勤務時間涉足不正當場所」，被鼓山分局記一小過處分，同時在10月份時才被調地處分。

鼓山分局長回應：「7月25日龍華所巡佐涉足不當場所遭新興分局臨檢盤查，該巡佐翌日主動報告所長，本分局立即啟動調查，記過一次，加強教育輔導，10月中旬配合統調調整服務單位」。