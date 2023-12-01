15歲女學生挺10月孕肚上學！校方竟渾然不知　教育局啟動輔導

▲台中一名高一女學生疑挺10月孕肚上學，離譜的是，校方竟到媒體披露才知情。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）



記者游瓊華／台中報導

台中市傳出一名15歲女高中生因肚子痛被家長送到急診，到院後發現竟是懷胎10月將臨盆，所幸最後女學生順利產下寶寶，兩人都平安。整起事件遭媒體披露後曝光，但離譜的是，教育局過去多月都無接獲校方通報，今天校方向教育局透露，學生開學後就讀都正常，並無異狀。教育局強調，因女學生未成年，涉兒童少年保護事件，一切依規處理，也啟動輔導機制。

▲女學生順利產下一名寶寶，由於未成年，院方也在第一時間通報警方及家防中心。（圖／達志影像／示意圖）



台中醫院昨天接獲該名女高一生因肚子痛到急診求診，未料竟產下一名足月寶寶，過去10個月也從未進行過產檢，陪同家長相當錯愕。因女學生未滿16歲懷孕生子，醫院也通報警方及家防中心；女學生男友也是高中生，涉及妨害性自主罪嫌，女方家長正與男方家長談和解，是否提告還要進一步決定。

教育局表示，將督請學校依學生懷孕受教權維護及輔導協助要點成立工作小組，由校長擔任召集人，並指派學生輔導專責單位設立單一窗口，並依相關規定辦理，與啟動輔導機制，以維護學生身心健康與就讀權益。