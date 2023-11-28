網紅博美抽血竟死於麻醉休克　飼主控獸醫離譜！不滿只能告毀損

記者黃哲民、劉昌松／台北報導

擁有臉書粉專並累積1.3萬人追蹤的網紅博美犬Micky，今年（2023年）7月被飼主張小姐帶往台大動物醫院抽血，當場離奇死於麻醉引發的休克，張小姐怒告王姓女獸醫未先告知要麻醉、涉犯毀損罪嫌，今（28日）到台北地檢署開庭時，張小姐強調醫院不肯提供診間影像還原事發過程，只能透過司法查明真相，並呼籲修法，別讓等同家人的寵物因醫療疏失枉死後，只能被當成「物品」處理，卻難以究責獸醫師。

▲網紅博美犬Micky就醫抽血離奇死於麻醉休克，飼主張小姐告王姓女獸醫涉犯毀損罪嫌，台北市議員應曉薇與多位飼主陪張小姐到台北地檢署出庭聲援。（圖／記者黃哲民攝）

Micky出生於2018年8月24日，先天視網膜發育不全、視力逐漸退化，張小姐接手飼養後視如至親，為Micky架設《迷濛Micky看世界》粉專，定期上傳Micky各種美照，打造成擁有1.3萬粉絲的網紅犬，小有名氣。

▲網紅博美犬Micky生活照。（圖／飼主張小姐提供）

張小姐今下午1點多由台北市議員應曉薇陪同到北檢出庭，開庭前舉標語布條表達訴求，希望檢察官幫毛小孩討公道，強調寵物是「生命」而不是「物品」。張小姐受訪說，經其他獸醫介紹，今年7月24日帶Micky到台大動物醫院看行為門診，由擔任台大教授的王姓女獸醫主治，不料送進診間抽血不到半小時，就因麻醉休克而命危。

張小姐說王醫師沒先告知須麻醉，也沒讓飼主簽麻醉同意書，急救20幾分鐘宣告Micky往生，她非常震驚「只是帶牠去抽血診療，結果卻是冰冷的屍體還給我們」，且王女不道歉，醫院也拒絕提供診間的監視畫面，揚言「若要索取監視器畫面，就要走法院」。

▲網紅博美犬Micky就醫抽血離奇死於麻醉休克，飼主張小姐（中）告王姓女獸醫涉犯毀損罪嫌，台北市議員應曉薇與多位飼主陪張小姐到北檢出庭聲援。（圖／記者黃哲民攝）

張小姐表示很不願浪費司法資源，但被逼得提告，因為「到現在為止，我們真的都不知道，牠在診間裡面發生了什麼事情」，只能透過司法取得監視畫面還原真相，就她所知，寵物一般抽血不需麻醉，何況當時診間還有2位實習醫師，「3位搞不定1隻小小的博美狗，要靠麻醉才能抽血嗎？」

張小姐說Micky先前結紮跟洗牙共做過2次麻醉都沒事，今年5月全身健康檢查也沒問題，「牠才4歲11個月，是非常健康的小狗」，只是抽個血而已，卻發生這麼離譜的事情，她實在沒辦法接受、非常難過，懷疑麻藥過量所致，希望檢察官能夠秉公處理，「不要因為是動物的事情，就相信獸醫師的話」。

▲網紅博美犬Micky就醫抽血離奇死於麻醉休克，飼主張小姐告王姓女獸醫涉犯毀損罪嫌，台北市議員應曉薇（右）與多位飼主陪張小姐到北檢出庭聲援。（圖／記者黃哲民攝）

應曉薇抱著張小姐養的另1隻博美犬、Micky的弟弟「歐爸」表達聲援，她喊話應嚴懲不負責任的黑心獸醫師，且應修法，因在現行法令、在農業部官員眼中，寵物只是Nothing、只能定義為「東西」，這些都是我們家人的可愛小寶貝，萬一被獸醫惡整死掉，進了法院什麼都不是，就只能論處毀損罪，稱斤論兩看看價格是多少錢。

應曉薇呼籲中央修法嚴格規範對寵物麻醉、輸血等醫療行為前，「司法超越修法，依事實究責獸醫師，避免不會說話的寵物繼續受害」，而多位因類似狀況而痛失寵物的飼主，也到場聲援張小姐，一同高喊「尊重寵物生命呼籲修法、司法超越修法，檢察官加油」等口號，希望別讓Micky白白犧牲。

張小姐委任律師林邦彥表示，王醫師直接為Micky戴面罩施以氣體麻醉，但沒先告知飼主有何風險並取得同意，台大動物醫院承認王醫師沒遵守寵物醫療常規，雙方之前協商未提及賠償金額，張小姐提告目的為釐清真相與責任，畢竟「毛孩」有生命、扮演陪伴角色，定位等於家人，在法律上卻只能當成「物品」，不符合友善動物的宗旨，已有判決認同飼主遇到這類情形，可以請求精神慰撫。