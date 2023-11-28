　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

網紅博美抽血竟死於麻醉休克　飼主控獸醫離譜！不滿只能告毀損

記者黃哲民、劉昌松／台北報導

擁有臉書粉專並累積1.3萬人追蹤的網紅博美犬Micky，今年（2023年）7月被飼主張小姐帶往台大動物醫院抽血，當場離奇死於麻醉引發的休克，張小姐怒告王姓女獸醫未先告知要麻醉、涉犯毀損罪嫌，今（28日）到台北地檢署開庭時，張小姐強調醫院不肯提供診間影像還原事發過程，只能透過司法查明真相，並呼籲修法，別讓等同家人的寵物因醫療疏失枉死後，只能被當成「物品」處理，卻難以究責獸醫師。

▲▼網紅博美犬Micky就醫抽血離奇死於麻醉休克，飼主張小姐（黑衣左胸紅徽）告王姓女獸醫涉嫌毀損，台北市議員應曉薇與多位飼主陪張小姐到北檢出庭聲援。（圖／記者黃哲民攝）

▲網紅博美犬Micky就醫抽血離奇死於麻醉休克，飼主張小姐告王姓女獸醫涉犯毀損罪嫌，台北市議員應曉薇與多位飼主陪張小姐到台北地檢署出庭聲援。（圖／記者黃哲民攝）

Micky出生於2018年8月24日，先天視網膜發育不全、視力逐漸退化，張小姐接手飼養後視如至親，為Micky架設《迷濛Micky看世界》粉專，定期上傳Micky各種美照，打造成擁有1.3萬粉絲的網紅犬，小有名氣。

▲▼網紅博美犬Micky生活照。（圖／飼主張小姐提供）

▲網紅博美犬Micky生活照。（圖／飼主張小姐提供）

張小姐今下午1點多由台北市議員應曉薇陪同到北檢出庭，開庭前舉標語布條表達訴求，希望檢察官幫毛小孩討公道，強調寵物是「生命」而不是「物品」。張小姐受訪說，經其他獸醫介紹，今年7月24日帶Micky到台大動物醫院看行為門診，由擔任台大教授的王姓女獸醫主治，不料送進診間抽血不到半小時，就因麻醉休克而命危。

張小姐說王醫師沒先告知須麻醉，也沒讓飼主簽麻醉同意書，急救20幾分鐘宣告Micky往生，她非常震驚「只是帶牠去抽血診療，結果卻是冰冷的屍體還給我們」，且王女不道歉，醫院也拒絕提供診間的監視畫面，揚言「若要索取監視器畫面，就要走法院」。

▲▼網紅博美犬Micky就醫抽血離奇死於麻醉休克，飼主張小姐（黑衣左胸紅徽）告王姓女獸醫涉嫌毀損，台北市議員應曉薇與多位飼主陪張小姐到北檢出庭聲援。（圖／記者黃哲民攝）

▲網紅博美犬Micky就醫抽血離奇死於麻醉休克，飼主張小姐（中）告王姓女獸醫涉犯毀損罪嫌，台北市議員應曉薇與多位飼主陪張小姐到北檢出庭聲援。（圖／記者黃哲民攝）

張小姐表示很不願浪費司法資源，但被逼得提告，因為「到現在為止，我們真的都不知道，牠在診間裡面發生了什麼事情」，只能透過司法取得監視畫面還原真相，就她所知，寵物一般抽血不需麻醉，何況當時診間還有2位實習醫師，「3位搞不定1隻小小的博美狗，要靠麻醉才能抽血嗎？」

張小姐說Micky先前結紮跟洗牙共做過2次麻醉都沒事，今年5月全身健康檢查也沒問題，「牠才4歲11個月，是非常健康的小狗」，只是抽個血而已，卻發生這麼離譜的事情，她實在沒辦法接受、非常難過，懷疑麻藥過量所致，希望檢察官能夠秉公處理，「不要因為是動物的事情，就相信獸醫師的話」。

▲▼網紅博美犬Micky就醫抽血離奇死於麻醉休克，飼主張小姐（黑衣左胸紅徽）告王姓女獸醫涉嫌毀損，台北市議員應曉薇與多位飼主陪張小姐到北檢出庭聲援。（圖／記者黃哲民攝）

▲網紅博美犬Micky就醫抽血離奇死於麻醉休克，飼主張小姐告王姓女獸醫涉犯毀損罪嫌，台北市議員應曉薇（右）與多位飼主陪張小姐到北檢出庭聲援。（圖／記者黃哲民攝）

應曉薇抱著張小姐養的另1隻博美犬、Micky的弟弟「歐爸」表達聲援，她喊話應嚴懲不負責任的黑心獸醫師，且應修法，因在現行法令、在農業部官員眼中，寵物只是Nothing、只能定義為「東西」，這些都是我們家人的可愛小寶貝，萬一被獸醫惡整死掉，進了法院什麼都不是，就只能論處毀損罪，稱斤論兩看看價格是多少錢。

應曉薇呼籲中央修法嚴格規範對寵物麻醉、輸血等醫療行為前，「司法超越修法，依事實究責獸醫師，避免不會說話的寵物繼續受害」，而多位因類似狀況而痛失寵物的飼主，也到場聲援張小姐，一同高喊「尊重寵物生命呼籲修法、司法超越修法，檢察官加油」等口號，希望別讓Micky白白犧牲。

張小姐委任律師林邦彥表示，王醫師直接為Micky戴面罩施以氣體麻醉，但沒先告知飼主有何風險並取得同意，台大動物醫院承認王醫師沒遵守寵物醫療常規，雙方之前協商未提及賠償金額，張小姐提告目的為釐清真相與責任，畢竟「毛孩」有生命、扮演陪伴角色，定位等於家人，在法律上卻只能當成「物品」，不符合友善動物的宗旨，已有判決認同飼主遇到這類情形，可以請求精神慰撫。

ET快訊
米可白拍「激情床戲」突眼前一片黑！　3年來最嚴重發病
待機電器默默吃掉你的錢！這產品「有關等於沒關」　比冷氣還耗電
林志玲PO金馬合照「裁掉兩邊來賓」！　急道歉
快訊／幼犬慘遭路殺　兇手抓到了！
大巨蛋亞錦賽中韓戰　取消現場購票
中國「螺螄粉」網購都違法！北市衛生局要抓了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

疑2000萬房貸壓力太大　北市郵務中心2寶媽墜樓亡

快訊／抓到了！幼犬遭路殺狗媽媽舔屍悲鳴　是遊覽車司機害命

幫「白家幫」討債集團查37筆個資　桃園警判刑2年+繳庫10萬

「華爾街女神」黑化過程曝！偕母3度執行殺人計畫　小姑命大逃死劫

快訊／苗栗惡火5死相驗　一家四口吸入濃煙亡！3F移工死因待解剖

爛醉男路倒皮夾被偷　目擊者報警...竊賊剛上小黃秒被逮！

彰化5連霸議員當選無效確定　問政冠軍落選頭吳韋達將遞補

屏東果菜市場前「轎車鬼切」！直行機車遭撞噴　母女雙雙送醫

台61大貨車自撞！廢土噴出灑路面　害對向重機慘摔...2人送醫

網紅博美抽血竟死於麻醉休克　飼主控獸醫離譜！不滿只能告毀損

台南少女冷天夜市賣餅乾　幫媽分擔家計...他霸氣全買

前職棒球員開箱大巨蛋　曝柱子恐影響選手接球

李多慧深夜見粉絲接機超驚喜　大素顏害羞暖喊：晚了快回家

趁朋友睡著時設局玩牌！　他起床一臉矇：我甚至不會

吳慷仁「沒經紀人」自誇：安排得很好　接工作自扮黑臉「我有被討厭的勇氣」

體操運動員連續穩定空翻！快速有力乍看似漂浮前進

2汪散步見救護車鳴笛經過　下秒扯嗓狂凹嗚：大家讓讓

楊銘威驚喜現身方志友慶功　寵妻喊：知道妳會得才跟妳結婚的！

Lulu公開「金馬五大通緝犯名單」細節　被讚「陶晶瑩2.0」謙虛回：繼續努力啦

鍋吃一半「巨鼠掉下來」　錢都道歉：即刻停業2天

疑2000萬房貸壓力太大　北市郵務中心2寶媽墜樓亡

快訊／抓到了！幼犬遭路殺狗媽媽舔屍悲鳴　是遊覽車司機害命

幫「白家幫」討債集團查37筆個資　桃園警判刑2年+繳庫10萬

「華爾街女神」黑化過程曝！偕母3度執行殺人計畫　小姑命大逃死劫

快訊／苗栗惡火5死相驗　一家四口吸入濃煙亡！3F移工死因待解剖

爛醉男路倒皮夾被偷　目擊者報警...竊賊剛上小黃秒被逮！

彰化5連霸議員當選無效確定　問政冠軍落選頭吳韋達將遞補

屏東果菜市場前「轎車鬼切」！直行機車遭撞噴　母女雙雙送醫

台61大貨車自撞！廢土噴出灑路面　害對向重機慘摔...2人送醫

網紅博美抽血竟死於麻醉休克　飼主控獸醫離譜！不滿只能告毀損

賴清德最新廣告「選和你一樣好的人」　侯友宜嗆：你好人壞人搞不清？

北韓兵板門店「帶槍站哨」打破非武裝共識　邊境修崗哨、布署重武器

啦啦隊女神王芯羽推新曲　深邃事業線害粉絲暴動了

寇乃馨素顏沒被認出　路人以為「黃國倫帶小三」使眼色：有秘密齁

最高檢察署攜手台啤籃球隊　共同維護台灣籃球運動發展

米可白拍「激情床戲」突眼前一片黑！　3年來最嚴重發病：噁心想吐

每周喝四天配醃製下酒菜　中年男胃脹一個月就醫確診早期胃癌

黴漿菌「入侵校園」？羅一鈞急澄清：用詞過頭

誰給2億元美金要柯文哲當副手？　侯友宜：去問民眾黨吧！

疑2000萬房貸壓力太大　北市郵務中心2寶媽墜樓亡

體操運動員連續穩定空翻！快速有力乍看似漂浮前進

社會熱門新聞

酒店經紀2天狂嗨神仙水、喵喵　害死女友被起訴

即／中華郵政台北郵件處理中心墜樓！　女同仁送醫亡

快訊／苗栗凌晨五死惡火！　一家四口全喪命

男吃河豚亡　友人：他說會處理才送

郵局行員A客戶存款丟飯碗　淪飲料店打工仔

即／法國情侶「彎刀縱走」失聯！　找到人了

即／高雄工安意外！1工人遭活埋受困

看A片淫聲擾人被打死　狠室友怨「講不聽」

廂型車突下滑阿嬤驚喊「欸害」　奮力護孫慘遭壓死

神棍開行動淫車騙色　逼少女車震158次「馬上風」

嘉義民雄死亡車禍！女大生頭部重創不治

快訊／通化街市場突傳巨響！1人躺遮雨棚死亡

即／北市愛國東路墜樓！女倒臥平台命危

推拿師「按摩挑逗」嘿咻女客　正宮怒告

更多熱門

相關新聞

動保修法牛步？應曉薇到場聲援

動保修法牛步？應曉薇到場聲援

網紅犬Micky7月24日在臺大獸醫院王姓醫生，未經飼主簽署同意書疑擅自濫用麻醉，造成休克死亡，今（28日）召開偵查庭，台北市議員應曉薇議員到場聲援。

當晚剛開直播！網紅小濤睡一半遭狂捅7刀亡

當晚剛開直播！網紅小濤睡一半遭狂捅7刀亡

「台灣YTR太臃腫！」　Sean揭爆紅原因：這世界太虛假

「台灣YTR太臃腫！」　Sean揭爆紅原因：這世界太虛假

網紅製作洨蛋糕　直播吃光喊滿足

網紅製作洨蛋糕　直播吃光喊滿足

批台南牛肉湯輸A5和牛！作家搖頭「Cheap超沒腦」

批台南牛肉湯輸A5和牛！作家搖頭「Cheap超沒腦」

關鍵字：

寵物動保法網紅獸醫台大動物醫院麻醉

讀者迴響

我也要留言，快前往新聞雲App！

熱門新聞

阿本頭痛驚罹腦瘤…醫宣判「非死即殘」！

獨家／「破億神曲女團」aespa被爆來台唱尾牙！員工：好爽，看免費

蔡尚樺斷11年男友！小號翻出「爆秘戀T1林秉聖」

邱澤甜蜜牽手許瑋甯「二度蜜月」被野生捕捉

陳慕義澄清沒上建中　更正學歷驚呆網：比念建中更猛

快訊／INFINITE南優鉉證實罹罕見癌症！手術前還來台開唱

爽中500元載具獎　隔天開APP「500元沒了」

洪詩「真的徵不到員工」挺6月孕肚哭了

酒店經紀2天狂嗨神仙水、喵喵　害死女友被起訴

林襄10年前照片遭翻出！　

40%的人做愛用口水潤滑　性專家：恐得性病

LINE「記事本」漏洞資訊外洩！官方發通知：用戶快做這動作

邰智源「按時送名牌」！

「長榮正妹機師」起底是AKB48台灣研究生

誰「開價2億美元」要柯文哲當副手？　趙少康猜到了！

更多

最夯影音

更多
台南少女冷天夜市賣餅乾　幫媽分擔家計...他霸氣全買

台南少女冷天夜市賣餅乾　幫媽分擔家計...他霸氣全買
前職棒球員開箱大巨蛋　曝柱子恐影響選手接球

前職棒球員開箱大巨蛋　曝柱子恐影響選手接球

李多慧深夜見粉絲接機超驚喜　大素顏害羞暖喊：晚了快回家

李多慧深夜見粉絲接機超驚喜　大素顏害羞暖喊：晚了快回家

趁朋友睡著時設局玩牌！　他起床一臉矇：我甚至不會

趁朋友睡著時設局玩牌！　他起床一臉矇：我甚至不會

吳慷仁「沒經紀人」自誇：安排得很好　接工作自扮黑臉「我有被討厭的勇氣」

吳慷仁「沒經紀人」自誇：安排得很好　接工作自扮黑臉「我有被討厭的勇氣」

熱門快報

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面