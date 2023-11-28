19歲妹子租屋驚魂！變態房東兩度強壓上床下體磨蹭　判1年8月

▲北市士林區呂姓包租公假好心將房子暫借離家出走的19歲妹子，竟伸出狼爪襲胸強制猥褻2次得逞。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者黃宥寧／台北報導

太噁！19歲小美（化名）離家出走欲找落腳處，在591租屋網見呂姓男房東在士林區有房間要出租，立刻約看，呂男也阿莎力讓她入住。豈料，翌日呂男竟起色念，對小美說「可免費入住，妳偶爾陪過夜、約會」，隨即就將人壓在床上以下體磨蹭，小美嚇壞想還鑰匙搬走，再度被侵犯。士林地院審結，依2次強制猥褻罪，處呂男有期徒刑1年8月。

判決指出，去年8月間，小美離家出走，在友人陪同下前往士林區看書，45歲呂姓包租公當場答應讓她先暫住，後續再碰面討論簽約。

翌日晚間9時許，呂男到小美房間說：「可免費出租房間，但妳需偶爾陪同過夜及約會」，小美嚇壞不敢回答，呂竟強行撫摸強吻其胸部，更將人壓在床上，以下體磨蹭，小美顫抖不止，以生理期為由讓呂男停止，呂男竟毫無愧疚說「妳再考慮」隨即離去。

8月16日下午，小美撥打電話向呂男表示要還鑰匙，呂則回「我要帶其他房客去看屋，在房內等我」，小美不疑有他，認為真的有其他人在場，因此同意。

萬萬沒想到，呂男在其他房客離去後，又再次伸出狼爪將小美壓倒在床上，撫摸、親吻二度侵犯得逞。驚慌失措的小美打給男友、陪看屋友人哭訴，男友憤而打電話給呂男對質，事後也決定報警處理。

法官痛批，小美離家出走，未滿20歲，呂男可知其不外見小美年輕識淺又孤身可欺，乃圖謀不軌，假設小美當時應對稍有不慎，後果不堪設想，犯罪手段明顯可議，且2次犯行相隔僅有1 天，犯後雖坦承犯行，但未與小美達成和解，小美也透過律師請求從重量刑，法官依強制猥褻罪，共2罪，各處有期徒刑1年；應執行有期徒刑1年8月。