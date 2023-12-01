彰化分署拍賣！雙B名車熱度慘輸迷你挖土機　神奇原因曝光　

▲彰化分署將法拍變賣日本進口的迷你級挖土機。（圖／彰化分署提供）

記者唐詠絮／彰化報導

法務部行政執行署彰化分署即將在12月5日舉行法拍，這次拍賣的標的有雙B名車、豐田國民神車Camry，還有詢問度破表的日本進口迷你級挖土機，由於運轉時數只有2600小時，又是超強生財工具，一部機械可抵數人的工作量，超級實用，對想投標的民眾超有吸引力。

彰化分署表示，此次拍賣的除了挖土機外，其餘4台車輛皆有動產擔保債權，請應買人注意該車變價之價格並未包括該動產抵押債權之金額，拍定人須另向動產抵押債權人為清償或協商才能點交。

▲彰化分署將法拍變賣雙B名車。

這4台車輛分別是2016年式賓士 GLC250休旅車，里程數5萬8,000公里；BMW520及320，動能與運動化的外型及超越同級的絕佳操駕體驗，入手即能親身體驗「動力源自品質」的感受。2018 豐田Camry日系車款，該年度剛進行大改款後的內裝用料質感大提昇，里程數不到4萬8,000公里，擁有「國民神車」機會難得，千萬別錯過。

此次彰化分署受囑託變價的物件，詢問度破表的是，日本進口KOBELCO(神戶製鋼)2004年生產的SK40SR-3迷你級挖土機，該挖土機迴轉半徑小，經專業鑑定人員確認為可使用之設備，而且運轉時數僅2,600小時，是作為樹木移植、鋪設園藝及工程水電等用途的好幫手，一部機械可抵數人工作量，超級實用。

彰化分署提醒民眾，本次拍賣物品的資訊，在彰化分署官網、臉書粉專或IG(帳號：chymoj168)可獲得相關訊息，也可透過連結拍賣公告獲悉拍賣車輛及挖土機的詳情，12月5日在彰化縣花壇鄉中山路二段367之5號一同參與競價。