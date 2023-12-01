專挑偷情名車勒索！10上市櫃副總、副院長買單　2關鍵招式曝光

記者邱中岳／台北報導

刑事局日前接獲線報，有上市櫃公司副總、大醫院副院長，接連被人鎖定，在汽車旅館外跟監，甚至還尾隨製造假車禍趁機索取對方連絡方式，再向被害人勒索，其中有10人被恐嚇付出185萬「遮口費」，警方也在11月底逮捕主嫌在內等8人到案，甚至還有1名新北市三重分局林姓偵查佐涉嫌幫忙查車主以及是否有婚姻關係，再進而對其進行恐嚇勒索。

警方調查，52歲的林姓男子，原本在台灣知名的徵信業擔任經理，在離職後卻利用徵信社的方式，找來其他7人幫忙，鎖定進出汽車旅館的偷情男女，且專挑雙B等級以上車款的車主進行尾隨，並伺機裝上GPS鎖定對方車輛去向，並找人尾隨跟拍偷情畫面，再以製造假車禍取得車主或者由不肖偵查佐幫忙查詢個人資料進行恐嚇行為。

▲刑事局接獲線報，有前徵信業經理，找來7人尾隨雙B拍偷情，製造假車禍取得名片勒索。（圖／記者邱中岳翻攝）

林男等人拍到畫面後，就想方設法連繫被害人，並開口索討數十萬元至上百萬元不等的「遮口費」將影片購回，否則就要公開散布相關資訊，被偷拍的不乏大型醫院副院長、上市櫃公司副總等級的人物，相闗被害人礙於顏面，只能被迫付錢買單。

林姓男子的手法除了先在汽車旅館外蹲點，鎖定高級雙B等級以上高檔名車拍照並尾隨，趁機會在車底裝上GPS，得知車子動向或車主資料，只要一拍到偷情照片，就會透過製造假車禍的方式，取得被害人連絡方式，並打電話到被害人上班地點恐嚇對方。

另外，林姓男子還透過新北市三重分局偵查隊1名林姓偵查佐幫忙查個資，就可以取得車主相關的資料，包括車牌、是否已婚等狀況，明確得知車主身分或婚姻關係後，就會到被害人公司、醫院進行恐嚇。

警方獲報後展開追查，11月底逮捕林姓男子等8人到案，訊後依恐嚇取財、妨害自由以及《組織犯罪條例》等罪嫌移送法辦，並且還追出，新北市三重分局1名林姓偵查佐，因涉嫌替林男等人查個資，也在30日一併被帶回。

▲前徵信業經理找來7人尾隨雙B拍偷情，製造假車禍取得名片勒索，警方在11月攻堅逮人。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，林姓男子相當惡質，從2020年7月至2021年12月共計1年半至少勒索10人，還私下從事放貸生意，如果還不出錢就會逼他加入「偷拍恐嚇行列」，且也追出，林男在此之前，除了擔任徵信公司經理之外，就已經以上述手段偷拍尾隨恐嚇取財，全案將持續追查是否有其他人等涉案。