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社會 社會焦點 保障人權

幼犬遭輾陳屍停車場　遊覽車害命關鍵影片曝！疑天冷躲車底釀悲

記者戴上容／新北報導

新北市有一隻小黑狗慘遭路殺，陳屍三鶯轉運站停車場，狗媽媽難過悲鳴舔屍不肯離去，令人相當揪心。肇事畫面29日流出，一輛遊覽車開進停車場後，過程中「掉下」小黑狗；動保處研判，可能是天冷小黑狗躲進車底，司機沒發現，小狗掉落後不幸遭輾斃，動保處將對遊覽車司機開罰4萬5千元。

▲▼ 小黑狗從遊覽車底掉出 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼ 小黑狗從遊覽車底掉出 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼ 小黑狗從遊覽車底掉出 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲遊覽車駛進停車場，過程中都沒有動物的靠近 。（圖／記者戴上容翻攝）

該事件發生在上周末（25日）下午，有一家人帶小孩到三峽出遊，他們到新北市鶯歌三鶯轉運站停車場要停車，後座小孩看到一隻大狗在小狗旁邊，下車後跑到一旁查看，卻驚慌告訴家長，「是一隻小狗狗被壓扁了！」家長察看，赫見一隻黑狗幼犬遭路殺，小小的身軀被壓扁，地面滿是紅血，小狗眼球、肌肉組織都跑出來，慘不忍睹。狗媽媽疑似不捨她的幼犬身亡，坐在一旁不肯離去，相當令人不捨。

家長環顧周遭，發現靠近停車場出口路邊有一灘血，這灘血距離幼犬陳屍處約有5公尺，懷疑是肇事者二度輾壓幼犬。後續家長連忙報案通報1999處理，停車場人員聞訊後，也將現場以交通錐圍住避免幼犬屍體再遭輾壓，後續交由環保局處理。

今日肇事動態畫面曝光，當時遊覽車周圍並沒有動物出沒，遊覽車跟著前方小客車開進停車場後，過程中車子「掉出」小黑狗屍體，遊覽車揚長而去，留下被壓扁的狗屍在停車場。依據肇事畫面，動保處初步研判，極有可能是小黑狗躲在遊覽車底內，後來因為車子開動，小黑狗不幸從車底掉出來，遭車輪輾過死亡。

動保處表示，今已發文請司機說明，而對於遊覽車應注意而未注意的行為，已違反新北市動物保護自治條例第11條規定，該駕駛未將動物緊急送醫，也未通報動保處，總計將依法開罰司機4萬5千元。

動保處呼籲，常見遊蕩犬貓躲藏在機車或汽車引擎內，民眾在啟動車子引擎時務必注意有無動物叫聲或動物躲藏在內，避免動物遭受傷害，一旦動物受傷應立即帶往動物醫院醫療，駕駛人應注意而未注意動物安危，動保處將會依動保法及新北市動物保護自治條例開罰，行為人必須接受3小時動保再教育講習。

▲▼ 小狗慘死停車場。（圖／讀者提供）

▲ 小黑幼犬陳屍在停車場，停車場人員拿出三角錐，避免狗屍再被輾。（圖／讀者提供）

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