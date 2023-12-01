黴漿菌之亂衝出打氣！XBB疫苗單日接種逼近萬人　創近1個月來新高

▲疾管署發言人羅一鈞。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

中國大陸北方爆多重呼吸道疫情，又以兒童黴漿菌最受關注，台灣因此提高戒備，這也帶起一波XBB疫苗打氣，疾管署副署長羅一鈞今（1）日公布，前天一度出現單日接種9220劑，是近一個月來的新高；流感疫苗打氣則持續，羅一鈞提醒，明年農曆春節前後是流感、新冠疫情高峰，建議還是盡早接種疫苗以獲得保護。

大陸呼吸道疫情至少7種病毒流行，羅一鈞表示，依據目前監測資料與檢驗結果，中國呼吸道感染症疫情目前評估風險不變，為已知病原於社區高度流行，近期改以流感病毒為主，黴漿菌疫情已下降我國將持續密切監測其疫情發展。

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近期對疫情關注也刺激到秋冬公費疫苗打氣，又以先前打氣較為低迷的XBB疫苗最為明顯，羅一鈞表示，監測顯示，11/29當天XBB疫苗有9920人接種，是近一個月來新高，統計目前XBB疫苗累積接種58.7萬劑，尚有庫存約110萬劑。

至於流感疫苗近來每天約3.8萬～3.9萬人接種，和上周相較並未下降，甚至稍有提高；今年公費流感疫苗供應658萬，已經接種586.5萬，僅剩下71.5萬。

羅一鈞指出，我們國內目前呼吸道疫情、黴漿菌處於下降、或者相對低點，其中黴漿菌從2019年大規模流行之後，後面幾年沒有明顯大流行，會持續監測流行趨勢。比較要關注仍是流感、新冠疫情，預期會在明年農曆春節前後達到疫情高峰，還是要盡快完成疫苗接種。

疾管署強調，根據美國何大一博士團隊最新研究顯示，接種XBB疫苗可大幅增加接種者對抗目前新冠流行株（XBB.1.5和EG.5.1）及新興變異株（如HV.1、HK.3、JD.1、JN.1）之免疫反應，中和抗體上升可達27倍，建議民眾接種XBB疫苗提升自我保護力。

65歲以上民眾接種COVID-19疫苗可獲得各縣市提供之500元（含）以下衛教品及COVID-19快篩試劑，此外，為增進全民接種可近性，各縣市亦有提供隨到隨打之接種服務。接種院所可至疾管署官網「秋冬疫苗專區」（ https://gov.tw/eU4 ）疫苗接種院所查詢。