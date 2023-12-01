外送限定「達美樂披薩買1送1」爽吃1個月！　加碼22天還享免運

▲Uber Eats宣布與達美樂合作 。（圖／Uber Eats提供）

記者蕭筠／台北報導

披薩買1送1！外送平台「Uber Eats」宣布攜手合作美國連鎖披薩品牌「達美樂」，即日起於全台189間門市通通在平台上就能輕鬆點、送到家，並祭出3重優惠好康，包括爽吃1個月「披薩任選買1送1」，還有免外送費、指定餐點8折起等，趕緊揪同事訂起來。

Uber Eats強勢攜手達美樂推出全新服務，即日起全台189間達美樂披薩於APP上就能輕鬆點餐，並由達美樂自家外送員進行配送以及回應訂單資訊、外送等相關問題，也可直接致電訂購門市或透過Uber Eats APP客服了解相關資訊。

▲達美樂披薩買1送1爽吃1個月。

為慶祝達美樂披薩上線，Uber Eats也祭出3大限定好康，包括即日起至12月31日「達美樂披薩口味／尺寸任選買1送1」，Uber One會員則可享單筆訂單消費滿339元可獲得香濃可可酥4塊；12月6日起至12月27日享下單達美樂披薩免外送費；第三重自12月11日起至12月31日則推買達美樂聖誕新年新品再享限量專屬8折優惠。

▲漢堡王最新激省優惠券一共祭出24種優惠、現省1794元。

另，速食控也要收下「漢堡王最新激省優惠券」，一共有4大系列共24種好康等領，其中，必搶「8大品項買1送1」，除了有大杯飲料、薯條、洋蔥圈、雞塊買1送1外，還有4款漢堡也能爽吃買1送1，包括脆洋蔥牛肉堡、經典脆雞堡、小華堡及西部小華堡；加碼吃個人超省餐，其中，3大組合套餐通通百元有找，包括西部小華堡+4塊雞塊及中杯可樂、花生培根牛肉堡+4塊雞塊及中杯可樂、經典脆雞堡+4塊雞塊+小薯及中杯可樂，划算到不行。

除外也提供銅板下午茶點心、雙人激省餐等任選，12月5日起至2024年2月15日限時73天搶吃，提醒兒童樂園、機場、竹科台積P1、台中美光、南科台積店等商場店不參與此優惠活動。