遭控送廚餘桶賄選...游顥提告誣告違選罷法　蔡培慧：沒政見只會告

▲國民黨立委候選人游顥控告對手綠委蔡培慧捏造賄選陰謀論、玩弄司法。（圖／游顥競選團隊提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

2024總統立委大選進入衝刺階段，民進黨南投縣第二選區立委蔡培慧先前向檢方提出檢舉，指藍營對手游顥贈送非其縣議員選區的集集鎮民超過30元的廚餘桶、涉嫌賄選，游顥澄清該批廚餘桶為今年5月以縣議員配合款協助鎮公所製作、反批蔡團隊抹黑，今天也提起誣告、加重誹謗及意圖使人不當選告訴。

游顥今天由律師蘇文俊、競總總幹事蔡宜助、國民黨南投縣議會黨團書記長陳淑惠及國民黨南投縣黨部主委廖怡琇陪同，前往南投地檢署控告蔡培慧、蔡競選團隊集集鎮及南投市駐區主任謝承宗、曾琮愷；游顥痛批蔡培慧為挽救其低迷選情而策畫「陰謀論三部曲」，先向檢方惡意檢舉他利用集集鎮公所所發放廚餘桶進行「假宣導、真賄選」，又發布新聞稿指廚餘桶印有「國民黨立委候選人游顥」廣告字樣，誤導媒體、陷媒體於不義。

游顥指出，蔡培慧不曾為集集鎮爭取過任何一筆經費，還抹煞其他民意代表為集集所做的服務與努力，最後再透過網軍在社群上恐嚇「有領廚餘桶等於收賄、賄選等於當選無效，不要浪費選票」等內容，造成近萬集集鎮民恐慌驚懼，「如此的城府心機實在可惡！」

陳淑惠則認為縣議員是服務全縣服務、並無分區，不論小型工程或以陳情書向縣府爭取經費，都可幫助其他選區民眾，反問蔡培慧身為濁水溪線立委，未來是否一概拒絕烏溪線選民陳情？蘇文俊表示，今日訴訟是為遏止抹黑歪風在南投縣漫延、社群傳播不實內容，已針對首謀提告，希望回復乾淨選風。

蔡培慧也針對挨告做出回應，反批游顥不關心南投鄉親、沒有政見，卻只會上法院提告；她強調本案有民眾舉發告知團隊成員，團隊亦取得印有游顥姓名的廚餘桶，人證、物證俱備才去提告，是否涉及賄選應由檢調單位詳查。