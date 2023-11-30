臺博館新館「4⅚奇幻館」開幕！雲豹恐龍陪探索、跟NPC對話拿好物

▲國立臺灣博物館開設第5座新館？全新首座人可多人同步連線互動的虛擬博物館「4⅚奇幻館」上線。（圖／國立臺灣博物館提供）

記者林育綾／台北報導

國立臺灣博物館開設第5座新館？今（30）日公布「4⅚奇幻館」上線，是全台首座人可多人同步連線互動的虛擬博物館，開館儀式也在實體會場和線上虛擬會場同步進行，突破時空限制，還能跟雲豹、恐龍等古生物一起探索時空。奇幻館目前個人票50元，20人團體票600元，購票後到明年8月底前都可「無限次登入使用」，首月登入跟館長、主持人陳明珠NPC進行對話，還能獲得限定套裝。

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▲每一位參觀奇幻館的民眾，都需要先創建專屬個人角色，選擇服裝、造型、輸入暱稱。（圖／翻攝自奇幻館）



進入參觀先「變身」

每一位參觀奇幻館的民眾，都需要先創建專屬個人角色，選擇服裝、造型、輸入暱稱，作為登入奇幻世界的「儀式感」。奇幻館還提供獨有的遊戲闖關體驗，民眾在觀展過程中，更可以與NPC互動問答、解任務，可累積專屬道具，讓看展不只是學習，更是一種樂趣與體驗。

▲4⅚奇幻館展出當代原住民藝術家作品，圖為排灣族藝術家巴豪嵐．吉嵐（Chi-Lan Pa Hao Lan）的「隱形人油畫」。（圖／國立臺灣博物館提供）

4⅚奇幻館有什麼？

4⅚奇幻館集結150件臺博精選館藏，結合標本3D掃瞄檔，讓觀眾近距欣賞展品。同步有當代原住民藝術家作品首次展出，包括排灣族藝術家巴豪嵐．吉嵐（Chi-Lan Pa Hao Lan）的「隱形人油畫」，以充滿原創的驅動力，糅合黑暗、怪誕、幽默和童趣，並以戲謔的方式表現深刻的情感，呈現有趣的視覺創意。

還有鄒族藝術家不舞．阿古亞為紀念曾經養過的寵物山豬，而創作一系列山豬主題作品，融入對山豬的濃烈情感，並結合鄒族歷史圖樣的重新詮釋。

▲奇幻森林展間有鄒族藝術家不舞．阿古亞山豬主題作品，首次於博物館發布。（圖／國立臺灣博物館提供）



4⅚奇幻館空間？

4⅚奇幻館分為四大場域，「棋盤大廳」作為入口，有如愛麗絲夢遊仙境一樣令人目眩，天花板有巨大的「種子星球」漂浮；「奇幻森林」有如雲端的方舟，將具有傳說特質的動物、各式藻類、礦石，打破地域限制通通包容，可以看見跨時空的雲豹與石虎一同出沒，魚群與蝴蝶一起悠遊。

「博物之塔」有如時光通道，爬上後可見化石標本與當代藝術家作品共同展出，呈現衝突的趣味，仔細望向窗外，還能與鯨豚骨骼來個「偶遇」。

▲博物之塔展間，可見化石標本與當代藝術家作品共同展出。（圖／國立臺灣博物館提供）

卡牌蒐集、解任務、微型策展

為了更貼近遊戲感，4⅚奇幻館設計「卡牌蒐集機制」，登入遊戲的玩家每人將有專屬的「任務集卡冊」，凡在博物館中解鎖任務，可將展件化為任務卡牌收藏，每一篇章都是微型策展。

▲4⅚奇幻館設計卡牌蒐集機制，玩家每人將有專屬的「任務集卡冊」。（圖／國立臺灣博物館提供）



臺博館表示，為了讓玩家有更多體驗樂趣，在奇幻館中展覽不若實體博物館般整齊、制式陳列，民眾可以自由探索尋找出未被發現的展品。而與遊戲NPC對話，將啟動特殊任務，每完成一件任務，即可「解鎖」玩家角色造型特殊裝備。



首創雲端討論空間

奇幻館中的「數據論壇」空間，以雲端論壇概念打造，除了可觀賞臺博館精選影音資料外，未來館方也將不定期舉辦教育活動與講座，讓奇幻館不只畫面奇幻，實體博物館所具有的教育、思辯與討論功能也同樣俱全。

▲首月登入4⅚奇幻館與館長或主持人陳明珠NPC進行對話即可獲得限定套裝。（圖／國立臺灣博物館提供）

今日舉行啟動儀式時，臺博館館長洪世佑宣布，首月登入者只要與館長或主持人陳明珠NPC進行對話，即可獲得限定套裝。奇幻館票價個人票50元，20人團體票600元，線上購票後於2024年8月底前均可無限次登入使用，並享臺博館實體館（臺博本館、古生物館、南門館、鐵道部園區）任一館「免票入館1次」。希望藉由互動功能的強化、可愛的角色與畫面設計，引發觀眾對博物館的探索慾與好奇心，增加到實體館舍參觀的動機，在文化推廣的同時，也能發揮藝術療癒的功能。

▲國立臺灣博物館開設第5座新館，全新首座人可多人同步連線互動的虛擬博物館「4⅚奇幻館」上線。（圖／國立臺灣博物館提供）