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請網友幫忙取韓國名！網民爆笑創造超台名字　光看留言笑到停不下來

▲▼韓國名,韓國旅遊,台灣。（圖／取自臉書）

▲網友發文請大家幫忙取韓國名字。（圖／取自《日本行銷最前線》，下同）

記者楊智雯／綜合報導

歲末年終許多人飛到國外觀光旅遊，尤其是日本、韓國最受歡迎，有網友在《日本行銷最前線》臉書社群中發問「下禮拜要去韓國生活，麻煩幫我去個韓國名字，希望聽起來像韓國人，但台灣人一看就知道是同胞」，結果掀起網友熱烈迴響，短短5天累積1.2萬留言，最經典的名字甚至有1.7萬個讚，狂吸網友紛紛朝聖來看留言！

這篇貼文的留言非常精彩，最熱門的留言是「車侖炳」，狂吸1.7萬個讚，網友紛紛留言「好好笑」、「100分」、「本日最強」、「笑嘎嘿姑」、「笑到噴飯」，紛喊朋友們一起來朝聖這樓留言，甚至忍不住點起餐來「我要奶油的」、「我要紅豆」，網友大讚用「車侖炳」這個名字可以一砲而紅啊！

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▲▼韓國名,韓國旅遊,台灣。（圖／取自臉書）

▲掀起一票網友發揮創意取名，每個都很有趣！

其他熱門留言還有「叫做金美送一聽就是道地台灣人」，掀起一票人開始發想最台的命名，紛紛留言「朴龍貢」、「柳承知」、「崔三曉」、「李宰系」、「金素熙」、「安權懋」、「全都耀」、「金泰戈」等超台味韓國名，每看一則留言就笑到不行，讓來朝聖的網友紛紛說「網友們取名太有才了！害我一直笑到底」、「笑到黑姑」！

看到網友們紛紛展露取名才華，「字好好看，念出來好好笑」，平常留言都是滑過去，這篇的留言忍不住每個都唸一遍，還有人說「以後旅行前也要先準備一個閃亮的名字」，這篇貼文還不停被轉分享，都覺得留言太有趣！

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