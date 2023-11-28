19歲男夜店連喝3晚！2次醉倒1次酒駕　都被同一警碰到

記者鄧木卿／台中報導

台中市19歲許姓男子在夜店連喝3晚，第3晚心想酒喝不多，於是冒險騎車回家，不料遇上巡邏員警葉柏逸攔查，許男心想一定超標，故意拖延，後來還是心不甘情不願吹氣，果然超標，這時葉員突然想起「你是不是昨天、前天都醉倒在路邊？」原來，葉員曾叫醒過許男2次，似曾相識，如今又抓到酒駕，讓許男心存僥倖的美夢破滅。

▲男子在夜店連喝3晚，2次醉倒1次酒駕，全栽在同一個員警手上。（圖／民眾提供，下同）

台中市警察局第四分局大墩派出所警員葉柏逸，日前半夜巡邏至向上路、大觀路口，發現許男和一群友人疾駛呼嘯而過，一瞥見巡邏機車警示燈靠近，立即將機車熄火停在騎樓，若無其事裝忙，葉員見狀上前攔查。

許男坦承凌晨2點從西屯區夜店喝完酒後，打算再來南屯區續攤，原本抱持僥倖心態，加上同行友人壯膽，才大膽騎車，豈料還是被眼尖警察盯上。

許男深知酒測一定會超標，故意拖延不配合，甚至激動地向友人說「測了以後都不能騎車載你了」，直到葉員警告再不好好吹氣，直接開拒測罰單18萬，許男只好乖乖配合，一見酒測值0.28mg/l，超過標準值，臉孔瞬間垮了，不僅背上公共危險罪的前科，還必須在拘留室過夜。

葉員愈看許男愈眼熟，「你是不是前2天醉倒在路邊？」原來許男已連跑2天夜店狂歡，2次都不勝酒力，醉倒在路旁，就是被葉員叫醒，還叮嚀天氣冷趕快回家，許男心想第3次少喝一點就不會路倒，於是選擇冒險騎車，結果又栽在同一位員警手中。

第四分局長李建興表示，今年6月30日起新法上路，酒測值超過每公升0.15毫克以上者，當場拆卸汽機車牌照，移置保管；超過0.25mg/l以上，除了當場拆車牌扣牌之外，車主需自行僱請拖吊車將車輛拖離，不得再行駛於道路上。提醒民眾酒後選擇代駕、親友接送或搭乘計程車等方式平安返家。

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