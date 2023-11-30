【廣編】料理新手零失敗和風家常菜！龜甲萬全新「味自慢」調味醬包加入食材簡單搞定

▲龜甲萬推出全新「味自慢」系列調味醬包，以最道地的和風風味為基礎，只需加入食材拌炒，就能將日式美味直送上桌。快速、方便、簡單，就算是料理新手，也絕不會調味失敗。

圖、文／龜甲萬提供

龜甲萬今年推出「味自慢」五款調味醬包，嚴選原料，堅守不添加調味劑、焦糖色素或香料的原則，選擇加入6種天然蔬果萃取液，包括冬瓜、西洋芹、食鹽、紅蘿蔔、蕃茄糊、蘋果和香菇，以自然的鮮甜提升味覺，讓使用調味醬包的料理，口味變得豐富而有層次。

五款調味醬包之一的「薑汁燒肉用醬」，可將洋蔥與豬肉預先拌炒，再倒入薑汁燒肉用醬，透過醬汁中三種不同形態的薑原料滲入已炒過的食材中，讓菜餚散發誘人香氣。「照燒醬」使用日本獨特的三溫糖，加上萃取自北海道真昆布，呈現鹹甜鹹甜的口感；將醬汁倒入預先炒過的雞肉中，讓雞肉色澤誘人。在日本最熱銷的口味第一名則是「日式醬燒醬」，添加日本靜岡的柴魚萃取液，醬汁細緻的鰹節鮮味適合搭配香煎金黃色的豆腐與牛肉片，鰹節的海洋鮮味摻入牛肉片的香甜之中，讓人一口接一口。「日式味噌醬」為日本熱銷Top2，融合日本長野縣的赤味噌與台產信州風米味噌，香氣濃郁順口；當醬汁倒入炒拌過的茄子與肉片，味噌中濃郁的豆香與多層次的鹹甜滋味，讓食材完美融合。「日式蒜燒醬」是日本熱銷Top3，藉由三種不同型態的大蒜結合而成，簡單百搭各項食材，如高麗菜，再加上些許絞肉，蔬菜和豬肉搭上鹹甜又層次豐厚的醬汁，香氣四溢。

龜甲萬「味自慢」系列調味醬包，現已於全台家樂福、愛買（5款全口味）與全聯（依不同分店口味不同）上市。只要準備食材再加入一包醬包，快速、方便又簡單，不論是料理達人還是初學者，都能輕鬆烹調出美味的日本家庭料理。



