花錢請月嫂！婆婆天天蹭月子餐嫌難吃　娘家寄補品「全要一份」

▲一名女網友近日在網路上發文抱怨，指出自己生完小孩請月嫂幫忙坐月子，但婆婆不但沒出錢沒出力，還狂蹭月子餐。（示意圖／Unsplash）

圖文／CTWANT

一名女網友近日在網路上發文抱怨，指出自己生完小孩後，請月嫂幫忙坐月子，但婆婆不但沒出錢沒出力，還狂蹭月子餐。不僅如此，原PO更指出，婆婆還曾經有幾次，嫌月嫂煮得不好吃，讓她相當氣憤又無奈直呼「到底是誰在坐月子？」

一名女網友29日在「報料公社」中發文抱怨，指出自己生完小孩後，請了月嫂幫忙坐月子。而婆婆不但沒出錢沒出力，因為2人住在樓上樓下而已，因此天天跑到原PO家吃月子餐「月嫂還要煮她的份，免得被她吃光還外帶。」

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原PO還表示，因為娘家有寄雞、魚、泌乳茶湯給她補身體，沒想到婆婆看到後，也要求她也都要一份「泌乳茶湯也是，一壺一壺帶走」。不僅如此，婆婆有幾次吃完月嫂煮的月子餐後，還嫌月嫂煮的難吃，讓原PO相當無奈又氣憤直呼「到底是誰在坐月子？錢我在付，月子餐婆婆搶吃？不要臉真的天下無敵！」

貼文一出也引起許多網友熱議，紛紛留言表示「所以現在流行去住月子中心，不然就是回娘家坐月子，婆婆就不可能吃妳的月子餐，妳也不會被這種討厭的婆婆打擾影響心情」、「真是笑死人，沒養過媳婦，還怕媳婦佔便宜，結果先去吃媳婦出錢的月子餐，婆婆沒養過媳婦，不要一直佔別人便宜好嗎」、「結婚就是自找麻煩，要強迫自己融入新的家庭、要適應新的人，都不是件容易的事」。

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