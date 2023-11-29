提升檢驗量能！善心企業捐贈價嘉義市登革熱NS1快篩試劑

▲▼ 善心企業捐贈登革熱NS1快篩試劑，與嘉義市共同圍堵登革熱疫情！ 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

亞洲基因科技股份有限公司有感於南部登革熱疫情嚴峻，用實際行動支持嘉義市登革熱防疫工作，慷慨捐助200片登革熱NS1快篩試劑供嘉義市政府作為防疫使用，讓醫療院所能快速篩檢，以利防疫業務推動，嘉義市黃敏惠市長今(29)日致贈感謝狀，感謝亞洲基因科技股份有限公司對社會的貢獻及付出。

黃敏惠市長表示，今年新冠疫情趨緩後，國內接續面臨登革熱疫情爆發，尤其南部縣市為重災之地，嘉義市雖為南部確診數最少的縣市，但市府團隊仍會以最嚴謹的態度來面對。感謝亞洲基因科技股份有限公司吳淑慧董事長以實際行動發揮拋磚引玉的社會責任，捐贈200片「登革熱快篩試劑」，供本市合作醫療院所使用，提高嘉義市登革熱快篩檢驗量能，這份良善也是我們度過疫情的重要力量。

亞洲基因科技股份有限公司董事長吳淑慧表示，公司以取之社會用之社會為宗旨，並以服務鄉親為理念，此次捐贈登革熱NS1快篩試劑，提供市府作防疫使用，期待透過拋磚引玉讓更多人加入善的行列。

截至昨(28)日全國本土登革熱確診病例已達24,988例，嘉義市累計32例，今年登革熱個案數驟增，嘉義市有21家醫療院所提供公費登革熱NS1快篩試劑服務，當醫師發現疑似個案，即可使用NS1快篩試劑輔以診斷，及早阻斷病毒的傳播。

衛生局呼籲近日受東北季風影響，各地日夜溫差大且有短暫下雨可能，白天溫度仍適合斑蚊孳生，請民眾持續配合執行防治工作，落實「巡、倒、清、刷」，減少病媒蚊孳生；並落實個人防蚊措施，盡量穿著淺色長袖長褲，並適時使用經衛生福利部核可之防蚊藥劑，減少被蚊子叮咬的機會。

如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛等疑似登革熱症狀時，務必儘速就醫並告知醫師旅遊史及活動史；另籲請醫療院所應加強通報警覺，如發現民眾有上述疑似症狀且有登革熱高風險地區活動史時，請進行登革熱NS1快篩輔助診斷，以利及早發現隱藏個案，避免疫情持續於社區中擴散。嘉義市登革熱NS1快篩合作院所相關資訊，請參閱嘉義市政府衛生局網頁/登革熱專區/醫療訊息或電洽05-23380660。