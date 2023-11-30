吳欣盈出席COP 28維安部署受矚　民眾黨團舉蕭美琴：不必過度解讀

▲民眾黨立委陳琬惠（左起）、邱臣遠、民眾黨發言人楊寶楨出席民眾黨團30日記者會。（圖／記者蘇晏男攝）

記者蘇晏男／台北報導

民眾黨立委兼副總統參選人吳欣盈28日受訪透露下周將代表立法院參與COP 28（2023年聯合國氣候變化大會），其維安問題引發討論。民眾黨立法院黨團總召邱臣遠今（30日）表示，吳欣盈副總統統參選人身分的維安程序，民眾黨團一切依法行政處理，外界特別去導風向或相關論述，民眾黨團要提醒，民進黨副總統參選人蕭美琴這段時間返美，一樣也是照國安局相關規格進行維安工作，所以不用過度解讀。

COP 28於11月30日至12月12日在阿拉伯聯合大公國杜拜登場，吳欣盈28日受訪透露，下周她要代表立法院，與其他委員參加。民眾黨立法院黨團30日舉行「放任媒體巨獸？！NCC別看顏色辦事！」記者會，媒體詢問，外界認為吳欣盈出席COP 28有維安上的疑慮，是否事先有跟民眾黨團報備。

邱臣遠說，此次是外交部跟立法院的聯合組團，吳欣盈是民眾黨團代表，至於吳副總統統參選人身分的維安程序，黨團一切依規定，依法行政處理。而外界特別去導風向或相關論述，民眾黨團要提醒，蕭美琴這段時間返美，一樣也是照國安局相關規格進行維安工作。

邱臣遠表示，所以很多事情一致、正常就可以了，不用過度解讀或做政治輿論操作，這大可不必。